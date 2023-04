Sentier découverte des paysages et des milieux naturels – Atelier tout public à partir de 10 ans 356 rue des Algues, 11 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Découverte des paysages et des milieux naturels de Cherbourg-en-Cotentin au travers d’une balade commentée. Notre « périple » nous conduira sur l’ancien tracé du tue vaques, à la rencontre d’une historique fontaine de la marine datant de la construction de la grande rade.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

(Chaussures et vêtements de marche conseillés)..

2023-07-11 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-11 17:00:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Discovery of the landscapes and natural environments of Cherbourg-en-Cotentin through a commented walk. Our « journey » will lead us along the old route of the « tue vaques », to a historical fountain of the navy dating from the construction of the great harbor.

REGISTRATION REQUIRED

(Walking shoes and clothes are recommended).

Descubra los paisajes y entornos naturales de Cherbourg-en-Cotentin a través de un paseo guiado. Nuestro « viaje » nos llevará por la antigua ruta de las « tue vaques », para conocer una fuente histórica de la marina que data de la construcción del gran puerto.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

(Se recomienda calzado y ropa de senderismo).

Entdecken Sie die Landschaften und natürlichen Lebensräume von Cherbourg-en-Cotentin auf einer kommentierten Wanderung. Unsere « Reise » führt uns auf der alten Trasse des Tue Vaques zu einem historischen Marinebrunnen, der aus der Zeit des Baus der großen Reede stammt.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

(Wanderschuhe und -kleidung werden empfohlen).

