Visite guidée : Le théâtre à l’italienne Cherbourg-Octeville, 7 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

À l’intérieur de ce magnifique théâtre à l’italienne, la salle de spectacle offre un décor fastueux dans les tons rouge

et or en vigueur à cette époque. Un imposant lustre de cristal illumine la coupole ornée des peintures de Georges Clairin, l’un des décorateurs de l’Opéra Garnier. Son architecte, Charles de Lalande, ne nous est pas inconnu non plus, puisqu’il avait précédemment conçu le théâtre de la Renaissance à Paris.

Durée 1h30 – Conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation..

2023-07-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Inside this magnificent Italian-style theater, the auditorium offers a sumptuous décor in the red and gold tones

and gold tones in use at the time. An imposing crystal chandelier illuminates the dome decorated with paintings by Georges Clairin, one of the decorators of the Opéra Garnier. Its architect, Charles de Lalande, is not unknown to us either, since he had previously designed the Renaissance Theater in Paris.

Duration 1h30 – Recommended for ages 8 and up.

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be indicated after the reservation.

En el interior de este magnífico teatro a la italiana, la sala ofrece una suntuosa decoración en los tonos rojos y dorados

en los tonos rojos y dorados de la época. Una imponente araña de cristal ilumina la cúpula decorada con pinturas de Georges Clairin, uno de los decoradores de la Ópera Garnier. Su arquitecto, Charles de Lalande, tampoco nos es desconocido, ya que anteriormente había diseñado el Teatro del Renacimiento de París.

Duración 1h30 – Recomendado a partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Im Inneren dieses prächtigen Theaters im italienischen Stil bietet der Zuschauerraum ein prunkvolles Dekor in den Rot- und Goldtönen der Zeit

und Gold, die zu dieser Zeit üblich waren. Die Kuppel mit den Gemälden von Georges Clairin, einem der Bühnenbildner der Opéra Garnier, wird von einem imposanten Kristallleuchter beleuchtet. Der Architekt, Charles de Lalande, ist uns ebenfalls nicht unbekannt, da er zuvor das Renaissance-Theater in Paris entworfen hatte.

Dauer 1,5 Stunden – Empfohlen ab 8 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

