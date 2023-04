Visite guidée : Le château des Ravalet, 3 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

C’est en 1562 que fut posée la première pierre de cet élégant château de schiste bleu construit dans le style Renaissance par Jean II de Ravalet. Par la suite, les siècles qui suivent façonnent le sublime parc qui l’entoure actuellement, aujourd’hui classé Jardin Remarquable et Monument Historique, tout comme le château. Au travers du parc à l’atmosphère changeante, de l’étonnante serre à rotonde à l’étang, c’est une longue et surprenante histoire dans laquelle déambuler.

Durée 2h00 – A partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin..

2023-07-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-03 . .

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



In 1562, the first stone of this elegant blue schist castle built in the Renaissance style by Jean II de Ravalet was laid. The centuries that followed shaped the sublime park that surrounds it today, now classified as a Remarkable Garden and Historical Monument, just like the castle. Through the park with its changing atmosphere, from the astonishing rotunda greenhouse to the pond, it is a long and surprising history in which to wander.

Duration 2 hours – From 8 years old.

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

En 1562 se colocó la primera piedra de este elegante castillo de esquisto azul construido en estilo renacentista por Jean II de Ravalet. Los siglos que siguieron han dado forma al sublime parque que hoy lo rodea, clasificado ahora como Jardín Notable y Monumento Histórico, al igual que el castillo. Recorrer el parque con su ambiente cambiante, desde el asombroso invernadero rotonda hasta el estanque, es pasear por una larga y sorprendente historia.

Duración 2 horas – A partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Im Jahr 1562 wurde der Grundstein für dieses elegante Schloss aus blauem Schiefer gelegt, das von Jean II de Ravalet im Renaissancestil erbaut wurde. Die folgenden Jahrhunderte haben den wunderschönen Park geformt, der das Schloss heute umgibt und der zusammen mit dem Schloss als Jardin Remarquable und Monument Historique klassifiziert wurde. Durch den Park mit seiner wechselnden Atmosphäre, das erstaunliche Rundgewächshaus und den Teich kann man eine lange und überraschende Geschichte durchwandern.

Dauer 2.00 Uhr – Ab 8 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

