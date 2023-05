Exposition sur les pêcheries et les oiseaux du littoral 356 Rue des Algues, 3 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Venez nombreux pour découvrir cette exposition sur la pêche et les oiseaux du littoral.

L’Association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource vous propose 2 expositions du 03/07/2023 au 01/09/2023 à Cherbourg : les pêcheries et les oiseaux du littoral.

Entrée libre pour tous..

Vendredi 2023-07-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-01 12:00:00. .

356 Rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Come and discover this exhibition on fishing and coastal birds.

The Association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource (Association for a Foot Fishing Respectful of the Resource) offers you 2 exhibitions from 03/07/2023 to 01/09/2023 in Cherbourg: the fisheries and the birds of the coast.

Free entrance for all.

Venga a descubrir esta exposición sobre la pesca y las aves costeras.

La Association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource (Asociación para una Pesca a Pie Respetuosa con los Recursos) propone 2 exposiciones del 03/07/2023 al 01/09/2023 en Cherburgo: la pesca y las aves costeras.

Entrada gratuita para todos.

Kommen Sie zahlreich, um diese Ausstellung über die Fischerei und die Küstenvögel zu entdecken.

Die Association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource bietet Ihnen vom 03/07/2023 bis zum 01/09/2023 in Cherbourg 2 Ausstellungen an: die Fischerei und die Küstenvögel.

Freier Eintritt für alle.

