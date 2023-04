Visite guidée : La montagne du Roule, gardienne de Cherbourg, 25 juin 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Ce promontoire du Massif Armoricain, culminant à 117 m est l’un des symboles fort de Cherbourg. Il veille et surveille la ville depuis l’époque médiévale. Successivement ermitage, redoute, fort, forteresse, il appartient aujourd’hui à la Marine Nationale qui laisse l’accès libre à ceux qui veulent prendre de la hauteur pour admirer la ville et sa rade si emblématique.

Durée 2h00 /1.5 km (beaucoup de dénivelé) – A partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin..

2023-06-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-25 . .

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



This promontory of the Armorican Massif, culminating at 117 m, is one of the strong symbols of Cherbourg. It has watched over the city since medieval times. Successively hermitage, redoubt, fort, fortress, it now belongs to the French Navy which allows free access to those who want to take the height to admire the city and its harbor so emblematic.

Duration 2h00 /1.5 km (a lot of unevenness) – From 8 years old.

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

Este promontorio del Macizo Armoricano, que culmina a 117 m, es uno de los símbolos fuertes de Cherburgo. Vigila la ciudad desde la época medieval. Sucesivamente ermita, reducto, fuerte, fortaleza, hoy pertenece a la Marina francesa, que permite el libre acceso a quienes deseen admirar desde lo alto la ciudad y su emblemático puerto.

Duración 2h00 /1,5 km (con mucho desnivel) – A partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Dieses 117 m hohe Vorgebirge des Armorikanischen Massivs ist eines der starken Symbole von Cherbourg. Er wacht und überwacht die Stadt seit dem Mittelalter. Heute gehört sie der französischen Marine, die den Zugang für alle frei lässt, die hoch hinaus wollen, um die Stadt und ihre symbolträchtige Reede zu bewundern.

Dauer 2h00 /1,5 km (viel Höhenunterschied) – Ab 8 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche