atelier fleur de bach optimiser ses vacances 72 rue gambetta, 24 juin 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Un atelier pour lâcher prise pendant les vacances, ne rien planifier, se détendre, calmer le mental .

s’offrir une sérénité pour certain type de transport.

repars avec ton flacon personnalisé.

ouvert à tous.

2023-06-24 à 15:30:00 ; fin : 2023-06-24 17:00:00. .

72 rue gambetta Equeurdreville – Hainneville

Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie



A workshop to let go during the vacations, not to plan anything, to relax, to calm the mind .

to offer yourself serenity for certain types of transportation.

leave with your own personalized bottle.

open to all

Un taller para dejarse llevar durante las vacaciones, no planificar nada, relajarse, calmar la mente.

para darse serenidad en determinados transportes.

salga con su propia botella personalizada.

abierto a todos

Ein Workshop, um während der Ferien loszulassen, nichts zu planen, sich zu entspannen, den Geist zu beruhigen .

sich eine Gelassenheit für bestimmte Transportarten zu gönnen.

nimm deinen persönlichen Flakon mit nach Hause.

offen für alle

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche