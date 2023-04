ESCAPE GAME GEANT : Lupin dans la Ville, 18 juin 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Jouez Irène Adler ou Arsène Lupin, dans une aventure ludique et scénarisée.

Résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi.

Choisissez le camp d’Irène ou d’Arsène et vivez un escape game exaltant, parsemé d’embûches. Vous découvrirez la ville de manière ludique, en famille ou entre amis, à votre rythme ou pour le challenge..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Play as Irene Adler or Arsène Lupin, in a playful and scripted adventure.

Solve puzzles of logic, observation and dexterity, during one afternoon.

Choose the camp of Irene or Arsène and live an exciting escape game, full of pitfalls. You will discover the city in a playful way, with family or friends, at your own pace or for the challenge.

Juega como Irene Adler o Arsène Lupin, en una aventura lúdica y guionizada.

Resuelve rompecabezas de lógica, observación y destreza durante una tarde.

Elige el bando de Irène o Arsène y vive un emocionante juego de escape, lleno de trampas. Descubrirá la ciudad de forma lúdica, en familia o con amigos, a su ritmo o por el desafío.

Spielen Sie Irène Adler oder Arsène Lupin in einem spielerischen und inszenierten Abenteuer.

Lösen Sie einen Nachmittag lang Rätsel, die Logik, Beobachtung und Geschicklichkeit erfordern.

Wählen Sie die Seite von Irène oder Arsène und erleben Sie ein aufregendes Escape Game, das mit Hindernissen gespickt ist. Sie werden die Stadt auf spielerische Weise entdecken, mit der Familie oder mit Freunden, in Ihrem eigenen Tempo oder als Herausforderung.

