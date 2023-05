L’atelier – L’allaitement | Studio 2 61 Rue de l’Abbaye, 27 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Futurs et jeunes parents, participez à un atelier avec vos enfants de 0 à 3 ans!

Le temps de faire une pause pour trouver une information, un soutien et partager votre vécu, rendez-vous le samedi 27 mai dans le Studio 2 de L’Autre Lieu.

A la suite de son expérience de maman ainsi que ses diverses formations (coach certifié KOREVA, accompagnante périnatale et formée par l’École Du Bien Naitre) : Sandrine propose un temps d’échange pour les futurs et jeunes parents pour mieux appréhender l’allaitement de votre enfant.

Thème du jour : L’allaitement : Temps d’échanges sur vos craintes, vos difficultés et astuces bien-être !.

2023-05-27 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-27 11:00:00. .

61 Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Future and young parents, participate in a workshop with your children from 0 to 3 years old!

Time to take a break to find information, support and share your experiences, meet on Saturday, May 27 in Studio 2 of L?Autre Lieu.

Following her experience as a mother as well as her various trainings (certified KOREVA coach, perinatal coach and trained by the École Du Bien Naitre) : Sandrine proposes a time of exchange for future and young parents to better apprehend the breastfeeding of your child.

Theme of the day : Breastfeeding: Time to exchange on your fears, your difficulties and tips for well-being!

Futuros padres y padres jóvenes, ¡participen en un taller con sus hijos de 0 a 3 años!

El sábado 27 de mayo, en el estudio 2 de L’Autre Lieu, se reunirán para informarse, apoyarse y compartir sus experiencias.

Tras su experiencia como madre y sus diversas formaciones (coach certificada KOREVA, coach perinatal y formada por la École Du Bien Naitre) : Sandrine propone a los futuros y jóvenes padres un tiempo de intercambio para comprender mejor la lactancia de su hijo.

Tema del día : La lactancia materna: ¡un momento para hablar de tus miedos, tus dificultades y consejos para el bienestar!

Nehmen Sie als werdende oder junge Eltern an einem Workshop mit Ihren Kindern von 0 bis 3 Jahren teil!

Am Samstag, den 27. Mai, treffen Sie sich im Studio 2 des L’Autre Lieu, um eine Pause einzulegen, um Informationen und Unterstützung zu finden und Ihre Erfahrungen zu teilen.

Aufgrund ihrer Erfahrung als Mutter und ihrer verschiedenen Ausbildungen (zertifizierter KOREVA-Coach, perinatale Begleiterin und von der École Du Bien Naitre ausgebildet): Sandrine bietet einen Austausch für werdende und junge Eltern an, um das Stillen Ihres Kindes besser zu verstehen.

Thema des Tages : Stillen: Zeit zum Austausch über Ihre Ängste, Schwierigkeiten und Tipps zum Wohlfühlen!

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche