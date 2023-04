Et à la fin était le Bang ! 123 Avenue de Paris, 18 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Oscar, stylite des temps modernes dont l’occupation favorite consiste à observer le monde, s’est perché au sommet d’une colonne dans l’espoir de se rapprocher de Dieu.

Isolé depuis trois années, deux femmes veillent cependant sur lui en permanence. Un guide touristique et un marchand de colonnes exploitent l’aubaine qu’il représente aux yeux des badauds. De son côté, sa mère est inquiète et s’interroge sur la date de son retour au monde.

Un microcosme humain s’agite autour de la colonne d’Oscar, dubitatif, interrogatif voire pessimiste à l’égard de son devenir.

Tarif plein : 8€.

Tarif réduit et Pass Téméraires 2023 : 6€..

Jeudi 2023-05-18 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-19 22:30:00. .

123 Avenue de Paris CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Oscar, a modern-day stylite whose favorite occupation is observing the world, has perched himself atop a column in the hope of getting closer to God.

Isolated for three years, two women watch over him constantly. A tourist guide and a column merchant exploit the bargain that he represents in the eyes of onlookers. On her side, her mother is worried and wonders when she will return to the world.

A human microcosm stirs around Oscar’s column, dubious, questioning and even pessimistic about his future.

Full price: 8?

Reduced rate and Pass Téméraires 2023 : 6?

Oscar, un estilita moderno cuya ocupación favorita es observar el mundo, se ha encaramado a una columna con la esperanza de acercarse a Dios.

Aislado durante tres años, dos mujeres le vigilan constantemente. Una guía turística y una vendedora de columnas explotan la ganga que representa a los ojos de los curiosos. Su madre está preocupada y se pregunta cuándo volverá al mundo.

Alrededor de la columna de Oscar se agita un microcosmos humano, dubitativo, cuestionador e incluso pesimista sobre su futuro.

Tarifa completa: 8?

Tarifa reducida y Pass Téméraires 2023: 6?

Oscar, ein moderner Stilist, dessen Lieblingsbeschäftigung es ist, die Welt zu beobachten, hat sich auf die Spitze einer Säule gesetzt, in der Hoffnung, Gott näher zu kommen.

Seit drei Jahren ist er von der Außenwelt abgeschnitten, doch zwei Frauen wachen ständig über ihn. Ein Reiseführer und ein Säulenhändler nutzen den Vorteil, den er für die Schaulustigen darstellt. Seine Mutter ist besorgt und fragt sich, wann er wieder in die Welt zurückkehren wird.

Um Oscars Säule herum tummelt sich ein menschlicher Mikrokosmos, der zweifelnd, fragend und pessimistisch auf seine Zukunft blickt.

Voller Preis: 8?

Ermäßigter Tarif und Pass Téméraires 2023: 6?

