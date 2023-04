Les Téméraires : Bizarre, vous avez dit bizarre ? Avenue de Paris, 14 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

28ème édition des Téméraires : Rencontres de théâtre amateur

Organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture en collaboration avec le service culturel de Cherbourg-en-Cotentin et le Trident Scène nationale, les Téméraires, manifestation reconnue au niveau national, permettent aux comédiens amateurs de tous âges de se produire dans des conditions professionnelles.

Nom de la Compagnie : Théâtre Millet (Cherbourg-en-Cotentin)

Titre de la pièce : Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Créations collectives

Résumé : Comme c’est étrange… un homme qui cherche de l’aide après une panne de voiture et se retrouve dans la maison d’un procureur n’acceptant pas la retraite… une adolescente qui hante la culpabilité de sa mère, un jeune clerc qui vient vendre une maison de Londres dans les Carpates, deux filles mystérieuses qui ressemblent à Cendrillon et Blanche Neige à côté d’un possédé énigmatique… toute une humanité que l’on voudrait comprendre, grotesque, ridicule ou inquiétante…

Durée : 1h.

2023-05-14 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-14 . .

Avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



28th edition of Les Téméraires: amateur theater meetings

Organized by the Maison des Jeunes et de la Culture in collaboration with the cultural service of Cherbourg-en-Cotentin and the Trident Scène nationale, the Téméraires, a nationally recognized event, allows amateur actors of all ages to perform under professional conditions.

Company name : Théâtre Millet (Cherbourg-en-Cotentin)

Title of the play : Bizarre, did you say bizarre ?

Collective creations

Summary : How strange? a man who seeks help after a car breakdown and finds himself in the house of a prosecutor not accepting retirement? a teenager who haunts her mother’s guilt, a young clerk who comes to sell a house in London in the Carpathians, two mysterious girls who look like Cinderella and Snow White next to an enigmatic possessed person? a whole humanity that we would like to understand, grotesque, ridiculous or worrying?

Duration: 1 hour

28ª edición de Les Téméraires: encuentros de teatro aficionado

Organizados por la Maison des Jeunes et de la Culture en colaboración con el servicio cultural de Cherbourg-en-Cotentin y la Trident Scène nationale, los Téméraires, manifestación reconocida a escala nacional, permiten a actores aficionados de todas las edades actuar en condiciones profesionales.

Nombre de la compañía: Théâtre Millet (Cherbourg-en-Cotentin)

Título de la obra : Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Creaciones colectivas

Resumen: ¿Qué hay de extraño? un hombre que busca ayuda tras una avería de coche y se encuentra en casa de un fiscal que no acepta la jubilación? una adolescente que atormenta la culpa de su madre, un joven oficinista que viene a vender una casa de Londres en los Cárpatos, dos misteriosas chicas que parecen Cenicienta y Blancanieves junto a un enigmático poseso? toda una humanidad que nos gustaría comprender, ¿grotesca, ridícula o inquietante?

Duración: 1 hora

28. Ausgabe von Les Téméraires: Amateurtheatertreffen

Die vom Maison des Jeunes et de la Culture in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt von Cherbourg-en-Cotentin und der Trident Scène nationale organisierte Veranstaltung Les Téméraires ist eine national anerkannte Veranstaltung, die Amateurschauspielern aller Altersgruppen die Möglichkeit bietet, unter professionellen Bedingungen aufzutreten.

Name der Theatergruppe: Théâtre Millet (Cherbourg-en-Cotentin)

Titel des Stücks: Bizarre, vous avez dit bizarre?

Kollektive Kreationen

Zusammenfassung: Wie seltsam? ein Mann, der nach einer Autopanne Hilfe sucht und sich im Haus eines Staatsanwalts wiederfindet, der seine Pensionierung nicht akzeptiert? ein Teenager, der von der Schuld seiner Mutter heimgesucht wird, ein junger Schreiber, der ein Haus von London in den Karpaten verkaufen will, zwei geheimnisvolle Mädchen, die wie Aschenputtel und Schneewittchen aussehen, neben einem rätselhaften Besessenen? eine ganze Menschheit, die man verstehen möchte, grotesk, lächerlich oder beunruhigend?

Dauer: 1 Stunde

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche