Les Téméraires : Etat sauvage Rue Martin Luther King, 14 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

28ème édition des Téméraires : Rencontres de théâtre amateur

Organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture en collaboration avec le service culturel de Cherbourg-en-Cotentin et le Trident Scène nationale, les Téméraires, manifestation reconnue au niveau national, permettent aux comédiens amateurs de tous âges de se produire dans des conditions professionnelles.

Nom de la Compagnie : Théâtre de la Brunante (Oissel)

Titre de la pièce : Etat sauvage

De Stéphane Jaubertie

Résumé : deux hommes dans un parc. Rencontre banale à la tombée de la nuit. Peu à peu l’espace devient plus sauvage lorsque l’un pousse l’autre dans ses retranchements. Un duo tragi-comique qui pointe nos forces et nos faiblesses. Un duo haletant et inquiétant.

Durée : 1h15.

Rue Martin Luther King

Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie



28th edition of Les Téméraires: amateur theater meetings

Organized by the Maison des Jeunes et de la Culture in collaboration with the cultural service of Cherbourg-en-Cotentin and the Trident Scène nationale, the Téméraires, a nationally recognized event, allows amateur actors of all ages to perform under professional conditions.

Company name : Théâtre de la Brunante (Oissel)

Title of the play : Etat sauvage

By Stéphane Jaubertie

Summary: two men in a park. An ordinary meeting at nightfall. Little by little, the space becomes wilder as one pushes the other into a corner. A tragic-comic duet that points out our strengths and weaknesses. A breathtaking and disturbing duet.

Running time: 1h15

28ª edición de Les Téméraires: encuentros de teatro aficionado

Organizados por la Maison des Jeunes et de la Culture en colaboración con el servicio cultural de Cherbourg-en-Cotentin y la Trident Scène nationale, los Téméraires, manifestación reconocida a escala nacional, permiten a actores aficionados de todas las edades actuar en condiciones profesionales.

Nombre de la compañía: Théâtre de la Brunante (Oissel)

Título de la obra: Etat sauvage

Por Stéphane Jaubertie

Resumen: Dos hombres en un parque. Un encuentro ordinario al anochecer. Poco a poco, el espacio se vuelve más salvaje a medida que uno empuja al otro hasta sus límites. Un dúo trágico-cómico que señala nuestras fortalezas y debilidades. Un dúo sobrecogedor e inquietante.

Duración: 1 hora y 15 minutos

28. Ausgabe von Les Téméraires: Amateurtheatertreffen

Die vom Maison des Jeunes et de la Culture in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt von Cherbourg-en-Cotentin und der Trident Scène nationale organisierte Veranstaltung Les Téméraires ist eine national anerkannte Veranstaltung, die Amateurschauspielern aller Altersgruppen die Möglichkeit bietet, unter professionellen Bedingungen aufzutreten.

Name der Theatergruppe: Théâtre de la Brunante (Oissel)

Titel des Stücks: Etat sauvage (Wilder Staat)

Von Stéphane Jaubertie

Zusammenfassung: Zwei Männer in einem Park. Banale Begegnung bei Einbruch der Nacht. Nach und nach wird der Raum wilder, als der eine den anderen in seine Grenzen treibt. Ein tragikomisches Duo, das unsere Stärken und Schwächen aufzeigt. Ein atemloses und beunruhigendes Duo.

Dauer: 1h15

