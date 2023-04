Visite familiale : Enquête à l’Abbaye Cherbourg-Octeville, 13 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Lors de fouilles à l’abbaye du Voeu en 1994, les archéologues ont mis au jour une plate-tombe sous laquelle un squelette a été trouvé. il s’agirait de Guillaume Argème de Rai, prêtre en la paroisse d’Equeurdreville, chanoine à l’abbaye vers 1280. Après analyses par les experts, il semble que ses deux jambes aient été brisées et qu’il soit mort enterré vivant ! Venez tenter de résoudre cette « Cold case » au sein des murs de l’abbaye. Trouvez des indices et répondez à 5 questions : Qui, où, comment, quand, pourquoi ?

Cette visite atypique est proposée par la mairie de Cherbourg-en-Cotentin à l’occasion du festival « Pierre en lumières ».

Durée 1h – conseillé à partir de 12 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation..

2023-05-13 à 22:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Cherbourg-Octeville Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



During excavations at the Abbey of Le Voeu in 1994, archaeologists uncovered a grave plate under which a skeleton was found. It is believed to be that of Guillaume Argème de Rai, a priest in the parish of Equeurdreville, who was a canon at the abbey around 1280. After analysis by experts, it seems that both his legs were broken and that he was buried alive! Come and try to solve this « cold case » within the walls of the abbey. Find clues and answer 5 questions: Who, where, how, when, why?

This unusual visit is offered by the Cherbourg-en-Cotentin town hall on the occasion of the « Pierre en lumières » festival.

Duration 1 hour – recommended for ages 12 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be indicated at the time of reservation.

En 1994, durante unas excavaciones en la abadía de Le Voeu, los arqueólogos descubrieron una placa sepulcral bajo la que se halló un esqueleto. Se cree que es el de Guillaume Argème de Rai, sacerdote de la parroquia de Equeurdreville, canónigo de la abadía hacia 1280. Tras el análisis de los expertos, parece que tenía las dos piernas rotas y que fue enterrado vivo Venga a intentar resolver este « caso sin resolver » entre los muros de la abadía. Encuentra pistas y responde a 5 preguntas: ¿Quién, dónde, cómo, cuándo, por qué?

El ayuntamiento de Cherbourg-en-Cotentin propone esta visita insólita con motivo del festival « Pierre en lumières ».

Duración 1 hora – recomendado a partir de 12 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará en el momento de la reserva.

Bei Ausgrabungen in der Abtei von Le Voeu im Jahr 1994 legten Archäologen eine Grabplatte frei, unter der ein Skelett gefunden wurde. Es handelte sich um Guillaume Argème de Rai, einen Priester aus der Gemeinde Equeurdreville, der um 1280 Kanoniker in der Abtei war. Nach der Analyse durch Experten scheint es, als seien seine beiden Beine gebrochen worden und er sei lebendig begraben worden Versuchen Sie, diesen « Cold Case » innerhalb der Abteimauern zu lösen. Finden Sie Hinweise und beantworten Sie 5 Fragen: Wer, wo, wie, wann, warum?

Diese atypische Führung wird von der Stadtverwaltung von Cherbourg-en-Cotentin anlässlich des Festivals « Pierre en lumières » angeboten.

Dauer 1 Std. – empfohlen ab 12 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung angegeben.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche