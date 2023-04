Les Téméraires : Variations énigmatiques Avenue de Paris, 13 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

28ème édition des Téméraires : Rencontres de théâtre amateur

Organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture en collaboration avec le service culturel de Cherbourg-en-Cotentin et le Trident Scène nationale, les Téméraires, manifestation reconnue au niveau national, permettent aux comédiens amateurs de tous âges de se produire dans des conditions professionnelles.

Nom de la Compagnie : Cie Lez’Arts (Geneston)

Titre de la pièce : Variations Enigmatiques

Résumé : Qui aime-t-on quand on s’aime ? Ne sait-on jamais qui est l’être aimé ? L’amour partagé n’est-il qu’un heureux malentendu ?

Autour de ces éternels mystères du sentiment amoureux, deux hommes s’affrontent : Abel Znorko, prix Nobel de littérature qui vit loin des hommes sur une île perdue de la mer de Norvège, et Erik Larsen, journaliste venu interviewer et rencontrer l’écrivain.

Mais pour quel motif inavoué ? Quel est le lien secret entre eux ?

Et pourquoi un tel misanthrope a-t-il accepté de le recevoir ? L’amour passion ou l’amour éternel ?

L’entrevue se transforme vite en un jeu de la vérité cruel et sinueux, rythmé par une cascade de révélations que chacun assène à l’autre au fil d’un suspense savamment distillé.

Durée : 1h30.

2023-05-13 à 16:15:00

Avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



28th edition of Les Téméraires: amateur theater meetings

Organized by the Maison des Jeunes et de la Culture in collaboration with the cultural service of Cherbourg-en-Cotentin and the Trident Scène nationale, the Téméraires, a nationally recognized event, allows amateur actors of all ages to perform under professional conditions.

Name of the Company : Cie Lez?Arts (Geneston)

Title of the play : Variations Enigmatiques

Summary : Who do we love when we love each other? Do we never know who the loved one is? Is the shared love only a happy misunderstanding?

Around these eternal mysteries of love, two men confront each other: Abel Znorko, a Nobel Prize winner for literature who lives far from men on a lost island in the Norwegian Sea, and Erik Larsen, a journalist who has come to interview and meet the writer.

But for what hidden reason? What is the secret link between them?

And why did such a misanthrope accept to receive him? Passionate love or eternal love?

The interview quickly turns into a cruel and sinuous game of truth, punctuated by a cascade of revelations that each of them throws at the other in a cleverly distilled suspense.

Duration : 1h30

28ª edición de Les Téméraires: encuentros de teatro aficionado

Organizados por la Maison des Jeunes et de la Culture en colaboración con el servicio cultural de Cherbourg-en-Cotentin y la Trident Scène nationale, los Téméraires, manifestación reconocida a escala nacional, permiten a actores aficionados de todas las edades actuar en condiciones profesionales.

Nombre de la compañía: Cie Lez?Arts (Geneston)

Título de la obra : Variations Enigmatiques

Resumen : ¿A quién amamos cuando nos amamos? ¿Nunca sabemos quién es la persona amada? ¿El amor compartido no es más que un feliz malentendido?

En torno a estos eternos misterios del amor, dos hombres se enfrentan: Abel Znorko, un Premio Nobel de Literatura que vive alejado de los hombres en una isla perdida del mar de Noruega, y Erik Larsen, un periodista que ha venido a entrevistar y conocer al escritor.

Pero, ¿cuál es el motivo oculto? ¿Cuál es el vínculo secreto que les une?

¿Y por qué un misántropo como él ha aceptado conocerle? ¿Amor pasional o amor eterno?

La entrevista pronto se convierte en un cruel y sinuoso juego de la verdad, puntuado por una cascada de revelaciones que cada uno de ellos lanza al otro en un suspense hábilmente destilado.

Duración: 1h30

28. Ausgabe von Les Téméraires: Amateurtheatertreffen

Die vom Maison des Jeunes et de la Culture in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt von Cherbourg-en-Cotentin und der Trident Scène nationale organisierte Veranstaltung Les Téméraires ist eine national anerkannte Veranstaltung, die Amateurschauspielern aller Altersgruppen die Möglichkeit bietet, unter professionellen Bedingungen aufzutreten.

Name der Kompanie: Cie Lez?Arts (Geneston)

Titel des Stücks: Variations Enigmatiques

Zusammenfassung: Wen liebt man, wenn man sich liebt? Weiß man nie, wer der geliebte Mensch ist? Ist die erwiderte Liebe nur ein glückliches Missverständnis?

Um diese ewigen Mysterien des Liebesgefühls ranken sich zwei Männer: Der Literaturnobelpreisträger Abel Znorko, der fernab der Menschen auf einer Insel im norwegischen Meer lebt, und der Journalist Erik Larsen, der den Schriftsteller interviewen und treffen will.

Aber aus welchem unausgesprochenen Grund? Was ist die geheime Verbindung zwischen ihnen?

Und warum hat ein solcher Misanthrop zugestimmt, ihn zu empfangen? Liebe aus Leidenschaft oder ewige Liebe?

Das Treffen entwickelt sich schnell zu einem grausamen und kurvenreichen Spiel um die Wahrheit, das von einer Kaskade von Enthüllungen geprägt ist, die jeder dem anderen in einem geschickt destillierten Spannungsbogen vorlegt.

Dauer: 1,5 Stunden

