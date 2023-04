Visite familiale : Au nom de l’Abbaye Cherbourg-Octeville, 13 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

La silhouette de l’Abbaye du Vœu est, comme en témoigne ses vieilles pierres, chargée d’histoire. Au travers de cette visite ludique, les plus petits sont plongés dans la vie pieuse des moines au travers des âges. À l’aide d’objets, de jeux et d’autres éléments, on comprend mieux les secrets de l’architecture religieuse et ses éléments décoratifs.

Cette visite atypique est proposée par la mairie de Cherbourg-en-Cotentin à l’occasion du festival « Pierre en lumières ».

Durée 1h30 – conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation..

2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Cherbourg-Octeville Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



The silhouette of the V?u Abbey is, as its old stones testify, full of history. Through this playful visit, the little ones are immersed in the pious life of the monks through the ages. With the help of objects, games and other elements, the secrets of the religious architecture and its decorative elements are better understood.

This unusual visit is offered by the Cherbourg-en-Cotentin town hall on the occasion of the « Pierre en lumières » festival.

Duration 1h30 – recommended for children over 6 years old.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be indicated at the time of reservation.

La silueta de la Abadía de V?u está, como atestiguan sus viejas piedras, llena de historia. Durante este divertido recorrido, los más pequeños se sumergen en la piadosa vida de los monjes a través de los tiempos. Con ayuda de objetos, juegos y otros elementos, se comprenden mejor los secretos de la arquitectura religiosa y sus elementos decorativos.

El ayuntamiento de Cherbourg-en-Cotentin propone esta insólita visita con motivo del festival « Pierre en lumières ».

Duración 1h30 – recomendada para niños a partir de 6 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará en el momento de la reserva.

Die Silhouette der Abbaye du V?u ist, wie ihre alten Steine bezeugen, geschichtsträchtig. Durch diese spielerische Führung tauchen die Kleinsten in das fromme Leben der Mönche im Laufe der Zeitalter ein. Mithilfe von Gegenständen, Spielen und anderen Elementen werden die Geheimnisse der religiösen Architektur und ihrer dekorativen Elemente besser verstanden.

Diese atypische Führung wird von der Stadtverwaltung von Cherbourg-en-Cotentin anlässlich des Festivals « Pierre en lumières » angeboten.

Dauer 1,5 Stunden – empfohlen ab 6 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung angegeben.

