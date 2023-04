Les Téméraires : Match de théâtre d’improvisation 61 Rue de l’Abbaye, 13 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

28ème édition des Téméraires : Rencontres de théâtre amateur

Organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture en collaboration avec le service culturel de Cherbourg-en-Cotentin et le Trident Scène nationale, les Téméraires, manifestation reconnue au niveau national, permettent aux comédiens amateurs de tous âges de se produire dans des conditions professionnelles.

Nom de la Compagnie : La Lichette de Cherbourg et les Zimproloco de Saint-Lô

Titre de la pièce : Match de théâtre d’improvisation

Résumé : Ce sport/théâtre est né au Québec en 1977, en se référant aux règles du hockey. Plusieurs aspects de ce spectacle s’en rapprochent comme les maillots des joueurs et joueuses, la présentation d’hymnes etc… C’est selon ces règles que l’équipe cherbourgeoise La Lichette rencontrera les Zimproloco de Saint Lô sous l’égide d’un arbitre qui se chargera du respect des règles et imposera la durée des impros, le nombre de comédiens à y jouer, le thème et parfois une catégorie particulière.

La suite, ils l’improvisent, en construisant l’histoire ensemble.

Et bien sûr à l’issue du temps imparti… « public, ton vote ! »

Durée : 1h30.

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . .

61 Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



28th edition of Les Téméraires: amateur theater meetings

Organized by the Maison des Jeunes et de la Culture in collaboration with the cultural service of Cherbourg-en-Cotentin and the Trident Scène nationale, the Téméraires, a nationally recognized event, allows amateur actors of all ages to perform under professional conditions.

Name of the Company : La Lichette from Cherbourg and the Zimproloco from Saint-Lô

Title of the play : Improvisation theater match

Summary : This sport/theatre was born in Quebec in 1977, referring to the rules of field hockey. Several aspects of this show are similar, such as the players’ jerseys, the presentation of anthems, etc… It is according to these rules that the Cherbourg team La Lichette will meet the Zimproloco of Saint Lô under the aegis of a referee who will be in charge of the respect of the rules and will impose the duration of the impros, the number of actors to play, the theme and sometimes a particular category.

The rest, they improvise, building the story together.

And of course at the end of the time limit… « audience, your vote! »

Duration: 1h30

28ª edición de Les Téméraires: encuentros de teatro aficionado

Organizados por la Maison des Jeunes et de la Culture en colaboración con el servicio cultural de Cherbourg-en-Cotentin y la Trident Scène nationale, los Téméraires, manifestación reconocida a escala nacional, permiten a actores aficionados de todas las edades actuar en condiciones profesionales.

Nombre de la compañía: La Lichette de Cherbourg y el Zimproloco de Saint-Lô

Título de la obra : Match teatral de improvisación

Resumen: Este deporte/teatro nació en Quebec en 1977, con referencia a las reglas del hockey. Varios aspectos de este espectáculo son similares, como las camisetas de los jugadores, la presentación de los himnos, etc. Según estas reglas, el equipo de Cherburgo La Lichette se reunirá con el Zimproloco de Saint Lô bajo la égida de un árbitro que velará por el respeto de las reglas e impondrá la duración de la impros, el número de actores a interpretar, el tema y, a veces, una categoría particular.

A continuación, improvisarán construyendo juntos la historia.

Y, por supuesto, al final del tiempo límite… « ¡el público, su voto! »

Duración: 1h30

28. Ausgabe von Les Téméraires: Amateurtheatertreffen

Die vom Maison des Jeunes et de la Culture in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt von Cherbourg-en-Cotentin und der Trident Scène nationale organisierte Veranstaltung Les Téméraires ist eine national anerkannte Veranstaltung, die Amateurschauspielern aller Altersgruppen die Möglichkeit bietet, unter professionellen Bedingungen aufzutreten.

Name der Theatergruppe: La Lichette aus Cherbourg und Les Zimproloco aus Saint-Lô

Titel des Stücks: Match des Improvisationstheaters

Zusammenfassung: Dieser Sport/dieses Theater entstand 1977 in Québec in Anlehnung an die Regeln des Hockeysports. Mehrere Aspekte dieser Aufführung ähneln diesen, wie z. B. die Trikots der Spieler und Spielerinnen, die Präsentation von Hymnen etc. Nach diesen Regeln spielte das Team La Lichette aus Cherbourg gegen die Zimproloco aus Saint Lô, wobei ein Schiedsrichter die Einhaltung der Regeln überwachte und die Dauer der Improvisationen, die Anzahl der Schauspieler, das Thema und manchmal auch eine bestimmte Kategorie vorschrieb.

Den Rest improvisieren sie, indem sie die Geschichte gemeinsam konstruieren.

Und natürlich, wenn die Zeit abgelaufen ist… « Publikum, deine Stimme! »

Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche