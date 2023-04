Les Téméraires : Du côté de chez Karl Rue Martin Luther King, 13 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

28ème édition des Téméraires : Rencontres de théâtre amateur

Organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture en collaboration avec le service culturel de Cherbourg-en-Cotentin et le Trident Scène nationale, les Téméraires, manifestation reconnue au niveau national, permettent aux comédiens amateurs de tous âges de se produire dans des conditions professionnelles.

Nom de la Compagnie : Les Dires de Cantepie (Cherbourg-en-Cotentin)

Titre de la pièce : Du côté de chez Karl

De Karl Valentin

Résumé : « Ha bon, aujourd’hui vous auriez le temps ? Alors venez avec nous ! » Venez explorer l’univers de Karl Valentin, à la fois absurde, drôle et grinçant ! A ses sketches, nous avons associé musique et chansons des années 50-60.

Durée : 1h10.

2023-05-13 à 14:00:00

Rue Martin Luther King

Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie



28th edition of Les Téméraires: amateur theater meetings

Organized by the Maison des Jeunes et de la Culture in collaboration with the cultural service of Cherbourg-en-Cotentin and the Trident Scène nationale, the Téméraires, a nationally recognized event, allows amateur actors of all ages to perform under professional conditions.

Name of the Company : Les Dires de Cantepie (Cherbourg-en-Cotentin)

Title of the play : Du côté de chez Karl

By Karl Valentin

Summary : « Well, today you would have time? Then come with us! Come and explore the universe of Karl Valentin, at the same time absurd, funny and grating! To his sketches, we have associated music and songs from the 50s and 60s.

Duration : 1h10

28ª edición de Les Téméraires: encuentros de teatro aficionado

Organizados por la Maison des Jeunes et de la Culture en colaboración con el servicio cultural de Cherbourg-en-Cotentin y la Trident Scène nationale, los Téméraires, manifestación reconocida a escala nacional, permiten a actores aficionados de todas las edades actuar en condiciones profesionales.

Nombre de la compañía: Les Dires de Cantepie (Cherbourg-en-Cotentin)

Título de la obra : Du côté de chez Karl

Por Karl Valentin

Resumen: « Bueno, ¿hoy tendrías tiempo? Entonces, ¡ven con nosotros! ¡Ven a explorar el universo absurdo, divertido y chirriante de Karl Valentin! Hemos combinado sus sketches con música y canciones de los años 50 y 60.

Duración: 1h10

28. Ausgabe von Les Téméraires: Amateurtheatertreffen

Die vom Maison des Jeunes et de la Culture in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt von Cherbourg-en-Cotentin und der Trident Scène nationale organisierte Veranstaltung Les Téméraires ist eine national anerkannte Veranstaltung, die Amateurschauspielern aller Altersgruppen die Möglichkeit bietet, unter professionellen Bedingungen aufzutreten.

Name der Theatergruppe: Les Dires de Cantepie (Cherbourg-en-Cotentin)

Titel des Stücks: Du côté de chez Karl?

Von Karl Valentin

Zusammenfassung: « Ha bon, heute hätten Sie Zeit? Dann kommen Sie doch mit uns! » Erkunden Sie die Welt von Karl Valentin, die gleichzeitig absurd, lustig und grimmig ist! Zu seinen Sketchen haben wir Musik und Lieder aus den 50er und 60er Jahren kombiniert.

Dauer: 1h10

