Les Téméraires : Mon ami Roger Avenue de Paris, 13 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

28ème édition des Téméraires : Rencontres de théâtre amateur

Organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture en collaboration avec le service culturel de Cherbourg-en-Cotentin et le Trident Scène nationale, les Téméraires, manifestation reconnue au niveau national, permettent aux comédiens amateurs de tous âges de se produire dans des conditions professionnelles.

Nom de la Compagnie : Théâtre de l’Enclin (Cholet)

Titre de la pièce : Mon ami Roger

De Philippe Avron

Résumé : Ce spectacle raconte l’amitié indéfectible entre Roger et Philippe. « Du monde à la scène, de la scène au monde, ils sont complices de rires et de larmes. L’un est anar, l’autre est cartésien. L’un est Sganarelle, l’autre est Dom Juan. L’un est amoureux douloureux d’Anne-Sophie, l’autre sauve son ami du trou de l’angoisse… Et Shakespeare veille sur le tout. » (Actes Sud-Papiers)

Durée : 50 mn.

2023-05-13 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



28th edition of Les Téméraires: amateur theater meetings

Organized by the Maison des Jeunes et de la Culture in collaboration with the cultural service of Cherbourg-en-Cotentin and the Trident Scène nationale, the Téméraires, a nationally recognized event, allows amateur actors of all ages to perform under professional conditions.

Name of the Company : Théâtre de l?Enclin (Cholet)

Title of the play : Mon ami Roger

By Philippe Avron

Summary: This show tells the story of the unfailing friendship between Roger and Philippe. « From the world to the stage, from the stage to the world, they are accomplices of laughter and tears. One is anarchist, the other is Cartesian. One is Sganarelle, the other is Dom Juan. One is painfully in love with Anne-Sophie, the other saves his friend from the pit of anguish? And Shakespeare watches over it all (Actes Sud-Papiers)

Duration : 50 mn

28ª edición de Les Téméraires: encuentros de teatro aficionado

Organizados por la Maison des Jeunes et de la Culture en colaboración con el servicio cultural de Cherbourg-en-Cotentin y la Trident Scène nationale, los Téméraires, manifestación reconocida a escala nacional, permiten a actores aficionados de todas las edades actuar en condiciones profesionales.

Nombre de la compañía: Théâtre de l’Enclin (Cholet)

Título de la obra : Mon ami Roger

Por Philippe Avron

Resumen: Este espectáculo cuenta la historia de la amistad inquebrantable entre Roger y Philippe. « Del mundo al escenario, del escenario al mundo, son cómplices en la risa y el llanto. Uno es anarquista, el otro cartesiano. Uno es Sganarelle, el otro Dom Juan. Uno está dolorosamente enamorado de Anne-Sophie, el otro salva a su amigo del pozo de la angustia.. Y Shakespeare lo observa todo (Actes Sud-Papiers)

Duración: 50 minutos

28. Ausgabe von Les Téméraires: Amateurtheatertreffen

Die vom Maison des Jeunes et de la Culture in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt von Cherbourg-en-Cotentin und der Trident Scène nationale organisierte Veranstaltung Les Téméraires ist eine national anerkannte Veranstaltung, die Amateurschauspielern aller Altersgruppen die Möglichkeit bietet, unter professionellen Bedingungen aufzutreten.

Name der Theatergruppe: Théâtre de l’Enclin (Cholet)

Titel des Stücks: Mein Freund Roger

Von Philippe Avron

Zusammenfassung: Dieses Stück erzählt von der unerschütterlichen Freundschaft zwischen Roger und Philippe. « Von der Welt auf die Bühne, von der Bühne auf die Welt, sie sind Komplizen des Lachens und der Tränen. Der eine ist ein Anarchist, der andere ein Kartesianer. Der eine ist Sganarelle, der andere Dom Juan. Der eine ist schmerzhaft in Anne-Sophie verliebt, der andere rettet seinen Freund aus dem Loch der Angst? Und Shakespeare wacht über das Ganze. » (Actes Sud-Papiers)

Dauer: 50 Minuten

