Les Téméraires : Rencontres de théâtre amateur Soirée Brèves Place du Général de Gaulle, 12 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

28ème édition des Téméraires : Rencontres de théâtre amateur

Organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture en collaboration avec le service culturel de Cherbourg-en-Cotentin et le Trident Scène nationale, les Téméraires, manifestation reconnue au niveau national, permettent aux comédiens amateurs de tous âges de se produire dans des conditions professionnelles.

« Les compagnies disposent de trois salles de spectacle équipées (le Vox, le théâtre à l’Italienne et le Théâtre des Miroirs). Toutes les équipes techniques du Trident Scène nationale et de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin sont mises à disposition des amateurs pour les accompagner dans la gestion des lumières et du son », précise Stéphanie Vernet, directrice de la MJC.

Ouverture des Téméraires 2023 avec la Soirée Brèves !

• Nom de la Compagnie : Les Mimiques (collège G. de Gouberville de Saint-Pierre-Eglise)

Titre de la pièce : Restitution d’atelier

Résumé : Présentation du travail de chœur et d’improvisation autour de textes classiques.

• Nom de la Compagnie : Option théâtre terminales Lycée Victor Grignard (Cherbourg-en-Cotentin)

Titre de la pièce : Les filles aux mains jaunes

De Michel Bellier

Résumé : En 1915, des ouvrières travaillent sans aucune protection à la fabrication des obus, pendant que des hommes sont au front ou que d’autres les dirigent sans ménagement. Une de ces ouvrières va faire souffler un vent de révolte et de contestation dans cette usine : réclamation d’un meilleur salaire, de droits…

• Nom de la Compagnie : Compagnie l’Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Titre de la pièce : Zoo ou l’assassin philanthrope

De Vercors

Résumé : Un journaliste est impliqué dans un scandale sans précédent dans toute l’histoire de la justice britannique. Au procès, outre la satire du colonialisme, se pose la question philosophique fondamentale : qu’est-ce qu’un homme ? Anthropologues, paléontologues, zoologistes et médecins sont appelés à la barre pour en débattre…

• Nom de la Compagnie : Compagnie l’Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Titre de la pièce : Ce formidable bordel

De Eugène Ionesco

Résumé : Un personnage peu loquace se sent victime du désordre universel et de son absurdité. Autour de lui, d’autres personnages l’abreuvent de longs discours. Soudain, une révolution éclate, faisant taire les uns et redonnant la parole à l’autre. Sur le mode comique, les pires drames ne peuvent être que dérisoires.

• Nom de la Compagnie : Compagnie l’Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Titre de la pièce : L’archipel Lenoir

De Armand Salacrou

Résumé : Dans la famille Lenoir, je voudrais le grand-père. Le respectable patron de la distillerie Lenoir va être arrêté car il est allé un peu trop loin avec la petite Liliane. Les Lenoir vont chercher à tout prix un moyen d’éviter le déshonneur et la ruine. Satire incisive de la bourgeoisie riche ou cette farce philosophique inspirée d’un fait divers.

• Nom de la Compagnie : Les Tocqués (Lycée A. de Tocqueville)

Titre de la pièce : Touchés en plein chœur

De création Tocqueville

Résumé : les Tocqués se plongent cette année au cœur de la tragédie, et explore le travail du chœur antique, en alliant collectivité et modernité. Les accessoires sont réalisés par la section chaudronnerie du lycée et les costumes sont les créations de la section métier du spectacle.

• Nom de la Compagnie : Alexis et Cie (Cherbourg-en-Cotentin)

Titre de la pièce : Extrait de… et à la fin était le BANG !

De René DE OBALDIA

Résumé : Un groupe de touristes emmené par leur guide arrive sur la place du village où Oscar s’est installé depuis trois ans au sommet d’une colonne, observe le monde dans l’espoir de s’approcher de Dieu.

En découvrant ce mystérieux édifice, tout le monde y va de son petit commentaire au beau milieu des explications savantes que le guide tente -tant bien que mal- de leur transmettre…

• Nom de la Compagnie : Atelier de l’Estran – Les ados (Cherbourg-en-Cotentin)

Titre de la pièce : Parlons d’autre chose

D’après Léonore Confino

Résumé : L’atelier « 15-18 ans » présente un extrait du spectacle qu’elle jouera en juin. Six filles, un garçon. Terminale L du lycée Saint-Sulpice. Ils forment une communauté bien huilée, avec ses secrets, ses soirées codées, ses règles strictes… Une communauté « repère » qui leur permet de s’extraire d’une société qui les asphyxie. Jusqu’au jour où, lors d’un de leurs rendez-vous clandestins, tout dérape. La violence jusqu’ici contenue se défoule jusqu’à l’insupportable. Début d’un naufrage pour cette jeunesse… ou possible résilience ? Une pièce truculente et perturbante, drôle et terrifiante, à la lisière du réel et de l’imaginaire, un spectacle sur le fil, comme peut l’être l’adolescence.

• Nom de la Compagnie : Atelier de l’Estran – Le Labo (Cherbourg-en-Cotentin)

Titre de la pièce : Exercice de style

D’après Yoland Simon

Résumé : Le « Labo » (atelier d’adultes débutants) a travaillé cette brève spécialement pour les Téméraires. Il s’agit d’un hommage à Raymond Queneau, et en particulier à ses « Exercices de style » : une fantaisie qui se passe (forcément) à l’arrêt d’un autobus, si propre à lier les conversations les plus incongrues…

• Nom de la Compagnie : Atelier de l’Estran – La Fabrique (Cherbourg-en-Cotentin)

Titre de la pièce : Dépouilles

D’après Éric Pessan

Résumé : La « Fabrique » (atelier d’adultes non-débutants) présente un extrait du spectacle qu’elle jouera en juin : un texte polyphonique centré sur une situation très particulière : l’instant de la présentation du mort dans les funérariums… L’occasion de retrouvailles, d’évitements, d’expression des regrets comme d’étouffement des rancœurs. Un chant non dénué d’humour, un enchevêtrement de paroles qui construit une recherche poétique..

2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 . .

Place du Général de Gaulle Théâtre à l’Italienne

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



28th edition of Les Téméraires: amateur theater meetings

Organized by the Maison des Jeunes et de la Culture in collaboration with the cultural service of Cherbourg-en-Cotentin and the Trident Scène nationale, the Téméraires, a nationally recognized event, allows amateur actors of all ages to perform under professional conditions.

« The companies have at their disposal three fully equipped theaters (the Vox, the Théâtre à l’Italienne and the Théâtre des Miroirs). All the technical teams of the Trident Scène nationale and the City of Cherbourg-en-Cotentin are available to the amateurs to help them manage the lights and sound, » says Stéphanie Vernet, director of the MJC.

Opening of Téméraires 2023 with the Soirée Brèves !

? Name of the Company : Les Mimiques (G. de Gouberville de Saint-Pierre-Eglise college)

Title of the piece : Workshop restitution

Summary : Presentation of the work of ch?ur and improvisation around classical texts.

? Name of the Company : Option theater terminales Lycée Victor Grignard (Cherbourg-en-Cotentin)

Title of the play : Les filles aux mains jaunes

By Michel Bellier

Summary: In 1915, female workers work without any protection in the manufacture of shells, while men are at the front or others direct them ruthlessly. One of these workers is going to make blow a wind of revolt and protest in this factory: claim of a better salary, of rights?

? Name of the Company : Compagnie l?Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Title of the play : Zoo ou l?assassin philanthrope

By Vercors

Summary: A journalist is involved in a scandal without precedent in the history of British justice. At the trial, in addition to the satire of colonialism, the fundamental philosophical question arises: what is a man? Anthropologists, paleontologists, zoologists and doctors are called to the stand to debate the issue…

? Name of the Company : Compagnie l?Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Title of the play : Ce formidable bordel

By Eugène Ionesco

Summary: A character who is not very talkative feels he is a victim of universal disorder and its absurdity. Around him, other characters give him long speeches. Suddenly, a revolution breaks out, silencing some and giving the floor to others. In a comic way, the worst dramas can only be derisory.

? Name of the Company : Compagnie l’Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Title of the play : L?archipel Lenoir

By Armand Salacrou

Summary: In the Lenoir family, I would like the grandfather. The respectable boss of the Lenoir distillery is going to be arrested because he went a little too far with little Liliane. The Lenoirs are going to look for a way to avoid disgrace and ruin. Incisive satire of the rich bourgeoisie or this philosophical farce inspired by a news story.

? Name of the Company : Les Tocqués (Lycée A. de Tocqueville)

Title of the play : Touchés en plein ch?ur

Of creation Tocqueville

Summary : the Tocqués plunge this year in the heart of the tragedy, and explores the work of the ancient ch?ur, by combining community and modernity. The props are made by the boiler making section of the high school and the costumes are the creations of the show business section.

? Name of the Company : Alexis et Cie (Cherbourg-en-Cotentin)

Title of the play : Extract of? and at the end was the BANG !

By René DE OBALDIA

Summary: A group of tourists led by their guide arrives in the village square where Oscar has been living for three years at the top of a column, observing the world in the hope of getting closer to God.

When they discover this mysterious building, everyone makes a comment in the middle of the learned explanations that the guide tries – as best he can – to transmit to them?

? Name of the Company : Atelier de l?Estran ? Les ados (Cherbourg-en-Cotentin)

Title of the play : Parlons d?autre chose

After Léonore Confino

Summary: The « 15-18 years old » workshop presents an excerpt from the show they will perform in June. Six girls, one boy. The last year of high school at Saint-Sulpice. They form a well-oiled community, with its secrets, its coded evenings, its strict rules… A « reference » community that allows them to escape from a society that suffocates them. Until the day when, during one of their clandestine meetings, everything goes wrong. The violence that had been contained until then is unleashed to the point of being unbearable. The beginning of a shipwreck for this youth… or possible resilience? A lively and disturbing play, funny and terrifying, at the edge of reality and imagination, a show on the edge, as adolescence can be.

? Name of the Company : Atelier de l?Estran ? Le Labo (Cherbourg-en-Cotentin)

Title of the play : Exercice de style

After Yoland Simon

Summary : The « Labo » (adult beginners’ workshop) worked on this short play especially for the Téméraires. It is a tribute to Raymond Queneau, and in particular to his « Exercises of style »: a fantasy which takes place (necessarily) at the stop of a bus, so suitable to link the most incongruous conversations…

? Name of the Company : Atelier de l?Estran ? La Fabrique (Cherbourg-en-Cotentin)

Title of the play : Dépouilles

After Éric Pessan

Summary: The « Fabrique » (workshop for non-beginners) presents an excerpt from the show it will perform in June: a polyphonic text centered on a very particular situation: the moment of presentation of the dead in the funeral home… The occasion of reunions, avoidances, expression of regrets as well as the smothering of grudges. A song not devoid of humor, a tangle of words that builds a poetic research.

28ª edición de Les Téméraires: encuentros de teatro aficionado

Organizados por la Maison des Jeunes et de la Culture en colaboración con el servicio cultural de Cherbourg-en-Cotentin y la Trident Scène nationale, los Téméraires, manifestación reconocida a escala nacional, permiten a actores aficionados de todas las edades actuar en condiciones profesionales.

« Las compañías disponen de tres teatros totalmente equipados (el Vox, el Théâtre à l’Italienne y el Théâtre des Miroirs). Todos los equipos técnicos de Trident Scène nationale y del Ayuntamiento de Cherbourg-en-Cotentin están a disposición de los aficionados para ayudarles a gestionar las luces y el sonido », explica Stéphanie Vernet, directora del MJC.

¡Inauguración de Téméraires 2023 con la Soirée Brèves!

? Nombre de la compañía: Les Mimiques (Colegio G. de Gouberville de Saint-Pierre-Eglise)

Título de la obra : Taller de restitución

Resumen : Presentación del trabajo de coro e improvisación en torno a textos clásicos.

? Nombre de la compañía : Option théâtre terminales Lycée Victor Grignard (Cherbourg-en-Cotentin)

Título de la obra : Les filles aux mains jaunes

Por Michel Bellier

Resumen : En 1915, las obreras trabajan sin ninguna protección en la fabricación de obuses, mientras los hombres están en el frente u otros las dirigen despiadadamente. Una de estas obreras va a hacer soplar un viento de revuelta y de protesta en esta fábrica: reivindicación de un mejor salario, de derechos..

? Nombre de la compañía : Compagnie l’Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Título de la obra : Zoo ou l?assassin philanthrope

Por Vercors

Resumen : Un periodista se ve envuelto en un escándalo sin precedentes en la historia de la justicia británica. Además de satirizar el colonialismo, el juicio plantea la cuestión filosófica fundamental: ¿qué es un hombre? Antropólogos, paleontólogos, zoólogos y médicos son llamados al estrado para debatir la cuestión…

? Nombre de la compañía : Compagnie l’Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Título de la obra : Ce formidable bordel

Por Eugène Ionesco

Resumen: Un personaje poco hablador se siente víctima del desorden universal y de su absurdo. A su alrededor, otros personajes le sueltan largos discursos. De repente, estalla una revolución que hace callar a unos y da la palabra a otros. En tono cómico, los peores dramas sólo pueden ser irrisorios.

? Nombre de la compañía: Compagnie l’Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Título de la obra : L’archipel Lenoir

Por Armand Salacrou

Resumen : En la familia Lenoir, me gustaría ser el abuelo. El respetable jefe de la destilería Lenoir va a ser detenido porque se pasó un poco con la pequeña Liliane. Los Lenoir intentarán encontrar la manera de evitar la desgracia y la ruina. Se trata de una sátira incisiva de la burguesía rica o de una farsa filosófica inspirada en una noticia.

? Nombre de la compañía : Les Tocqués (Lycée A. de Tocqueville)

Título de la obra : Touchés en plein ch?ur

Creación Tocqueville

Resumen : Los Tocqués se sumergen este año en el corazón de la tragedia y exploran la obra del antiguo ch?ur, combinando comunidad y modernidad. El atrezzo es obra de la sección de calderería de la escuela y los trajes son creaciones de la sección de espectáculos.

? Nombre de la compañía : Alexis et Cie (Cherbourg-en-Cotentin)

Título de la obra : Extracto de… ¡y al final fue el BANG!

Por René DE OBALDIA

Resumen: Un grupo de turistas conducidos por su guía llegan a la plaza del pueblo donde Oscar lleva tres años sentado en lo alto de una columna, observando el mundo con la esperanza de acercarse a Dios.

Cuando descubren este misterioso edificio, todos hacen un comentario en medio de las eruditas explicaciones que el guía intenta – lo mejor que puede – darles?

? Nombre de la empresa : Atelier de l’Estran ? Les ados (Cherbourg-en-Cotentin)

Título de la obra : Parlons d’autre chose

Basada en Léonore Confino

Resumen: El taller « 15-18 años » presenta un extracto del espectáculo que representará en junio. Seis chicas, un chico. Último curso del liceo Saint-Sulpice. Forman una comunidad bien engrasada, con sus secretos, sus veladas codificadas, sus reglas estrictas… Una comunidad « de referencia » que les permite escapar de una sociedad que les asfixia. Hasta el día en que, durante una de sus reuniones clandestinas, todo se tuerce. La violencia que se había mantenido bajo control se desata hasta hacerse insoportable. ¿Es el principio de un naufragio para estos jóvenes… o es posible que sean resistentes? Una obra viva e inquietante, divertida y terrorífica, al filo de la realidad y de la imaginación, un espectáculo al límite, como puede ser la adolescencia.

? Nombre de la compañía: Atelier de l’Estran ? Le Labo (Cherbourg-en-Cotentin)

Título de la obra : Exercice de style

Según Yoland Simon

Resumen: El « Labo » (taller de adultos principiantes) trabajó en esta obra corta especialmente para los Téméraires. Es un homenaje a Raymond Queneau, y en particular a sus « Exercices de style »: una fantasía que se desarrolla (inevitablemente) en una parada de autobús, tan adecuada para enlazar las conversaciones más incongruentes…

? Nombre de la empresa: Atelier de l’Estran ? La Fabrique (Cherbourg-en-Cotentin)

Título de la obra : Dépouilles

Por Éric Pessan

Resumen : La « Fabrique » (taller para no iniciados) presenta un extracto del espectáculo que representará en junio: un texto polifónico centrado en una situación muy particular: el momento de la presentación del difunto en el tanatorio… Ocasión de reencuentros, de evasiones, de expresión de remordimientos así como de sofocación de rencores. Una canción no exenta de humor, una maraña de palabras que construye una investigación poética.

28. Ausgabe von Les Téméraires: Amateurtheatertreffen

Die vom Maison des Jeunes et de la Culture in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt von Cherbourg-en-Cotentin und der Trident Scène nationale organisierte Veranstaltung Les Téméraires ist eine national anerkannte Veranstaltung, die Amateurschauspielern aller Altersgruppen die Möglichkeit bietet, unter professionellen Bedingungen aufzutreten.

« Den Theatergruppen stehen drei voll ausgestattete Aufführungsräume zur Verfügung (das Vox, das Théâtre à l’Italienne und das Théâtre des Miroirs). Alle technischen Teams der Trident Scène nationale und der Stadt Cherbourg-en-Cotentin stehen den Amateuren zur Verfügung, um sie bei der Steuerung von Licht und Ton zu unterstützen », erklärt Stéphanie Vernet, die Leiterin des MJC.

Eröffnung der Téméraires 2023 mit dem Abend « Soirée Brèves »!

? Name des Ensembles: Les Mimiques (Collège G. de Gouberville in Saint-Pierre-Eglise)

Titel des Stücks: Restitution d’atelier (Vorstellung eines Workshops)

Zusammenfassung: Präsentation der Chor- und Improvisationsarbeit zu klassischen Texten.

? Name des Ensembles: Option théâtre terminales Lycée Victor Grignard (Cherbourg-en-Cotentin)

Titel des Stücks: Les filles aux mains jaunes (Die Mädchen mit den gelben Händen)

Von Michel Bellier

Zusammenfassung: Im Jahr 1915 arbeiten Arbeiterinnen ohne jeglichen Schutz an der Herstellung von Granaten, während Männer an der Front sind oder andere sie rücksichtslos anleiten. Eine dieser Arbeiterinnen sorgt für Aufruhr und Protest in der Fabrik

? Name des Ensembles: Compagnie l’Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Titel des Stücks: Zoo ou l’assassin philanthrope (Zoo oder der philanthropische Mörder)

Von Vercors

Zusammenfassung: Ein Journalist wird in einen Skandal verwickelt, der in der gesamten Geschichte der britischen Justiz beispiellos ist. Im Prozess stellt sich neben der Satire auf den Kolonialismus auch die grundlegende philosophische Frage: Was ist ein Mensch? Anthropologen, Paläontologen, Zoologen und Mediziner werden in den Zeugenstand gerufen, um diese Frage zu diskutieren…

? Name des Ensembles: Compagnie l’Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Titel des Stücks: Ce formidable bordel

Von Eugène Ionesco

Zusammenfassung: Eine wortkarge Figur fühlt sich als Opfer der universellen Unordnung und ihrer Absurdität. Um ihn herum wird er von anderen Figuren mit langen Reden überschüttet. Plötzlich bricht eine Revolution aus, die den einen zum Schweigen bringt und dem anderen wieder das Wort erteilt. Auf komödiantische Weise werden die schlimmsten Dramen als lächerlich dargestellt.

? Name des Ensembles: Compagnie l’Esperluète (Cherbourg-en-Cotentin)

Titel des Stücks: L’archipel Lenoir (Der Lenoir-Archipel)

Von Armand Salacrou

Zusammenfassung: In der Familie Lenoir möchte ich den Großvater. Der angesehene Chef der Lenoir-Destillerie soll verhaftet werden, weil er mit der kleinen Liliane etwas zu weit gegangen ist. Die Lenoirs suchen um jeden Preis einen Weg, um Schande und Ruin zu vermeiden. Eine scharfe Satire auf die reiche Bourgeoisie oder diese philosophische Farce, die von einer wahren Begebenheit inspiriert wurde.

? Name des Ensembles: Les Tocqués (Lycée A. de Tocqueville)

Titel des Stücks: Touchés en plein ch?ur

Von Gründung Tocqueville

Zusammenfassung: Les Tocqués tauchen dieses Jahr in das Herz der Tragödie ein und erforschen die Arbeit am antiken Ch?ur, indem sie Kollektivität und Modernität miteinander verbinden. Die Requisiten werden von der Abteilung für Kesselbau des Gymnasiums hergestellt und die Kostüme sind die Kreationen der Abteilung für Bühnenberufe.

? Name des Unternehmens: Alexis et Cie (Cherbourg-en-Cotentin)

Titel des Stücks: Auszug aus ? et à la fin était le BANG!

Von René DE OBALDIA

Zusammenfassung: Eine Touristengruppe, die von ihrem Reiseführer angeführt wird, kommt auf dem Dorfplatz an, wo Oscar sich seit drei Jahren auf einer Säule niedergelassen hat und die Welt beobachtet, in der Hoffnung, Gott näher zu kommen.

Als sie das mysteriöse Bauwerk entdecken, gibt jeder seinen eigenen Kommentar zu den gelehrten Erklärungen ab, die der Reiseführer – so gut es geht – zu vermitteln versucht

? Name des Unternehmens: Atelier de l’Estran ? Die Teenager (Cherbourg-en-Cotentin)

Titel des Stücks: Parlons d’autre chose (Lass uns über etwas anderes reden)

Nach Léonore Confino

Zusammenfassung: Das Atelier « 15-18 Jahre » präsentiert einen Ausschnitt aus dem Stück, das sie im Juni aufführen werden. Sechs Mädchen, ein Junge. Terminale L des Lycée Saint-Sulpice. Sie bilden eine gut funktionierende Gemeinschaft, mit ihren Geheimnissen, ihren verschlüsselten Abenden, ihren strengen Regeln… Eine Gemeinschaft, die ihnen ermöglicht, aus einer Gesellschaft auszubrechen, die sie erstickt. Bis zu dem Tag, an dem bei einem ihrer heimlichen Treffen alles aus dem Ruder läuft. Die bisher zurückgehaltene Gewalt entlädt sich bis zum Unerträglichen. Der Beginn eines Schiffbruchs für diese Jugend… oder eine mögliche Resilienz? Ein urkomisches und verstörendes Stück, lustig und erschreckend, an der Grenze zwischen Realität und Fantasie, ein Stück auf dem schmalen Grat, wie es die Jugend sein kann.

? Name des Unternehmens: Atelier de l’Estran ? Le Labo (Cherbourg-en-Cotentin)

Titel des Stücks: Exercice de style (Stilübung)

Nach Yoland Simon

Zusammenfassung: Das « Labo » (Atelier für erwachsene Anfänger) hat diese Kurzgeschichte speziell für Les Téméraires erarbeitet. Es handelt sich um eine Hommage an Raymond Queneau, insbesondere an seine « Exercices de style »: eine Fantasie, die sich (zwangsläufig) an einer Bushaltestelle abspielt, die so geeignet ist, die unpassendsten Gespräche zu verbinden…

? Name der Gesellschaft: Atelier de l’Estran ? La Fabrique (Cherbourg-en-Cotentin)

Titel des Stücks: Dépouilles

Nach Éric Pessan

Zusammenfassung: Die « Fabrique » (Atelier für Erwachsene ohne Anfängerkenntnisse) präsentiert einen Auszug aus dem Stück, das sie im Juni aufführen wird: einen vielstimmigen Text, der sich auf eine ganz besondere Situation konzentriert: den Moment, in dem der Tote in den Bestattungsinstituten präsentiert wird… Eine Gelegenheit für Wiedersehen, Vermeidung, Ausdruck des Bedauerns und Unterdrückung des Grolls. Ein Gesang, der nicht ohne Humor ist, ein Gewirr von Worten, die eine poetische Suche aufbauen.

