La digue de l’Ouest – Visite familiale Querqueville, 3 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Du petit port de Querqueville au musoir de la digue, du fort de Chavagnac au fort de Querqueville, c’est tout un patrimoine maritime qui se dévoile aux enfants grâce aux indices disséminés ici et là tout au long du parcours. Il est temps de partir à la découverte d’aspects méconnus de ces jalons essentiels de l’histoire de Cherbourg.

Idéal pour les 6-12 ans

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin..

2023-05-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-03 . .

Querqueville

Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie



From the small port of Querqueville to the musoir on the dike, from the fort of Chavagnac to the fort of Querqueville, a whole maritime heritage is revealed to children thanks to the clues scattered here and there along the route. It is time to discover the little-known aspects of these essential milestones in the history of Cherbourg.

Ideal for 6-12 year olds

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

Del pequeño puerto de Querqueville al musoir del dique, del fuerte de Chavagnac al fuerte de Querqueville, todo un patrimonio marítimo se revela a los niños gracias a las pistas esparcidas aquí y allá a lo largo del recorrido. Es hora de descubrir los aspectos poco conocidos de estos hitos esenciales de la historia de Cherburgo.

Ideal para niños de 6 a 12 años

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Vom kleinen Hafen von Querqueville bis zum Musoir de la Digue, vom Fort de Chavagnac bis zum Fort de Querqueville können die Kinder anhand von Hinweisen, die hier und da auf dem Weg verteilt sind, das maritime Erbe entdecken. Es ist an der Zeit, die unbekannten Aspekte dieser wichtigen Meilensteine in der Geschichte Cherburgs zu entdecken.

Ideal für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Reservierung beim Office de tourisme du Cotentin erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche