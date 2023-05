La plage, une nature cachée 356 rue des Algues, 3 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Une exposition photographique pour découvrir et apprendre.

Pourquoi ici une plage de sable et là-bas de galets ?

Comment les plantes du littoral résistent-elles au sel ?

Pourquoi des marées ?

Qu’est-ce que la laisse de mer ?

La plage, un milieu en sursis ?.

Vendredi 2023-05-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-29 12:00:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



A photographic exhibition to discover and learn.

Why a sandy beach here and a pebble beach there?

How do coastal plants resist salt?

Why are there tides?

What is the « laisse de mer »?

The beach, an environment on the verge of collapse?

Una exposición fotográfica para descubrir y aprender.

¿Por qué hay una playa de arena aquí y otra de guijarros allá?

¿Cómo resisten las plantas costeras a la sal?

¿Por qué hay mareas?

¿Qué es la orilla del mar?

¿Es la playa un entorno al borde del colapso?

Eine Fotoausstellung zum Entdecken und Lernen.

Warum ist hier ein Strand aus Sand und dort aus Kieselsteinen?

Wie sind die Pflanzen an der Küste salzresistent?

Warum gibt es Gezeiten?

Was ist die Seegraswiese?

Der Strand, ein Lebensraum auf Bewährung?

