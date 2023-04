Visite guidée : La Glacerie au fil de l’eau Cherbourg-Octeville, 30 avril 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

La Glacerie, commune de Cherbourg-en-Cotentin, est peu connue du public. Pourtant, elle est restée pendant longtemps l’un des poumons industriels de la région. Traversée par une multitude de cours d’eau aux noms évocateurs : Trottebec, Fontaine de la Croix d’or, ruisseau de Crève-Cœur, elle accueille de nombreux moulins aux utilités diverses. Mais c’est sûrement la Manufacture des glaces à miroir, ouverte jusqu’au XIXe siècle, qui en fait sa renommée en tant que fer de lance de l’industrie miroitière française.

Durée 2h30 / 4km – A partir de 8 ans.

Inscription auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire..

2023-04-30 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-30 . .

Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



La Glacerie, a commune of Cherbourg-en-Cotentin, is little known to the public. However, for a long time, it has remained one of the industrial lungs of the region. Crossed by a multitude of waterways with evocative names: Trottebec, Fontaine de la Croix d?or, and the Crève-C?ur stream, it is home to numerous mills with various uses. But it is surely the mirror factory, open until the 19th century, which makes its reputation as the spearhead of the French mirror industry.

Duration 2h30 / 4km – From 8 years old.

Registration at the Cotentin Tourist Office required.

La Glacerie, municipio de Cherbourg-en-Cotentin, es poco conocido por el público. Sin embargo, durante mucho tiempo fue uno de los pulmones industriales de la región. Atravesada por una multitud de cursos de agua con nombres evocadores: Trottebec, Fontaine de la Croix d’or, y el arroyo Crève-Cœur, alberga numerosos molinos con diversos usos. Pero es sin duda la Manufacture des glaces à miroir, que estuvo abierta hasta el siglo XIX, la que le dio renombre como punta de lanza de la industria francesa del espejo.

Duración 2h30 / 4km – A partir de 8 años.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

La Glacerie, eine Gemeinde in Cherbourg-en-Cotentin, ist der Öffentlichkeit kaum bekannt. Dennoch war sie lange Zeit eine der industriellen Lungen der Region. Die Stadt wird von einer Vielzahl von Wasserläufen mit klangvollen Namen durchzogen: Trottebec, Fontaine de la Croix d’or, ruisseau de Crève-C?ur und beherbergte zahlreiche Mühlen mit unterschiedlichen Verwendungszwecken. Jahrhundert geöffnet war, hat die Stadt ihren Ruf als Vorreiter der französischen Spiegelindustrie begründet.

Dauer 2,5 Stunden / 4 km – Ab 8 Jahren.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche