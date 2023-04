Visite familiale : Cherbourg au Moyen Age Cherbourg-Octeville, 19 avril 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Opportune et Goburge sont deux lavandières revenant de faire leurs « buées ». Pourquoi ne pas les suivre discrètement dans les rues de Cherbourg ?

Partant de l’église Sainte-Trinité, elles se rendent dans la cour du château afin d’y étendre leur linge. En tendant l’oreille, on les entend discuter avec humour et vitalité de la vie quotidienne dans le Cherbourg médiéval, pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Durée 1h30 – conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation..

2023-04-19 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-19 . .

Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Opportune and Goburge are two washerwomen coming back from doing their « buées ». Why not follow them discreetly through the streets of Cherbourg?

Starting from the Sainte-Trinité church, they go to the courtyard of the castle to hang their laundry. If you listen carefully, you will hear them discuss with humor and vitality the daily life in medieval Cherbourg, for the greatest pleasure of young and old.

Duration 1h30 – recommended for ages 6 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be indicated at the time of reservation.

Opportune y Goburge son dos lavanderas que vuelven de hacer sus « buées ». ¿Por qué no seguirlas discretamente por las calles de Cherburgo?

Partiendo de la iglesia de Sainte-Trinité, se dirigen al patio del castillo para tender la colada. Si escucha con atención, les oirá hablar de la vida cotidiana en el Cherburgo medieval con humor y vitalidad, para deleite de grandes y pequeños.

Duración 1h30 – recomendado a partir de 6 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará en el momento de la reserva.

Opportune und Goburge sind zwei Waschfrauen, die gerade von ihren « Schwaden » kommen. Warum folgen Sie ihnen nicht unauffällig durch die Straßen von Cherbourg?

Von der Kirche Sainte-Trinité aus gehen sie in den Hof des Schlosses, um ihre Wäsche aufzuhängen. Wenn man die Ohren spitzt, hört man, wie sie sich mit Humor und Vitalität über das Alltagsleben im mittelalterlichen Cherbourg unterhalten, zur Freude von Groß und Klein.

Dauer 1,5 Stunden – empfohlen ab 6 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung angegeben.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche