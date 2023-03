Visite guidée : Les hôtels particuliers de Cherbourg, 26 mars 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Visite guidée : Les hôtels particuliers de Cherbourg

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

2023-03-26 15:00:00 – 2023-03-26

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

.

Les travaux de construction de la rade de Cherbourg, commencés en 1786 et terminés en 1870, bouleversent complètement la physionomie de la ville et entrainent un impressionnant développement économique, démographique et architectural. Ainsi, à côté des belles demeures classiques des anciennes familles normandes anoblies sous l’ancien régime, s’édifient de splendides hôtels particuliers de style éclectique, au goût du jour, construits par les notables de la cité et par les riches négociant-armateur.

Durée 1h30 – A partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme.

contact@ot-cotentin.fr +33 2 33 93 52 02 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

Cherbourg-en-Cotentin

