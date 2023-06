Culturissimo 2023 : Concert d’André Manoukian et les Balkanes Le Trident – Théâtre à l’Italienne – Scène Nationale Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Andre Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres, guide par les Balkanes qui ont mêle leurs voix bulgares au jazz atmosphe rique de son trio. Mercredi 14 juin, 20h00 1 « Anouch a inspiré la chanson qui donne son titre à l'album. Anouch était une randonneuse. Anouch était ma grand-mère. En 1915 elle a parcouru à pied 1000 km d'Amasya à Deir es-Zor. Si elle a survécu, c'est qu'elle avait une grande gueule et qu'elle a su émouvoir le commandant turc du convoi qui la déportait. Anouch, en arménien, ça veut dire doux, sucré. Ça tombe bien, la musique c'est du sacré et … du sucré. » André Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres, guidé par les Balkanes qui ont mêlé leurs voix bulgares au jazz atmosphérique de son trio.

Pour sa 10ème édition, Culturissimo propose près de 80 événements organisés dans toute la France : concerts, lectures, ciné-concerts, lectures musicales d’artistes tels que Guillaume de Tonquédec, Clotilde Courau, Thibault de Montalembert, Sandrine Bonnaire, Oxmo Puccino, Renan Luce, et bien d’autres.

Le concert se déroulera le mercredi 14 juin à 20 heures au Théâtre à l’Italienne de Cherbourg.

Les places sont à retirer gratuitement à l'Espace Culturel E. Leclerc de Querqueville. Le Trident – Théâtre à l'Italienne – Scène Nationale Place du Général de Gaulle Cherbourg Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche

