Manche 24h pour l’Emploi et la Formation – Cherbourg 2023 La Cité de la Mer, 5 octobre 2023 10:00, Cherbourg-en-Cotentin. Après le succès de la quatrième édition, le salon « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » fera son retour à Cherbourg le jeudi 5 octobre 2023 à la Cité de la Mer, de 10h à 17h. Jeudi 5 octobre, 10h00 1

https://24h-emploi-formation.com/cherbourg-en-cotentin-2023#/ Sur place, plus de quarante entreprises et centres de formation de la région seront présents pour rencontrer les candidats. Au total, des centaines d’offres seront à pourvoir, tous contrats confondus : CDI, CDD, stage, alternance…

L’événement gratuit est ouvert à tous. Tous les profils sont les bienvenus, que vous soyez demandeur d’emploi, étudiant, jeune diplômé ou salarié en quête d’un nouveau projet professionnel, les « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation », c’est le rendez-vous à ne pas manquer !

Retrouvez toutes les infos sur le site de l'événement. La Cité de la Mer Allée du Président Menut Cherbourg Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche

