Besoin de booster votre employabilité ? Cherbourg Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Besoin de booster votre employabilité ? Cherbourg, 6 juin 2023 18:30, Cherbourg-en-Cotentin. Besoin de booster votre employabilité ? Le Crédit Agricole Normandie vous invite à son Youzful // Café à Cherbourg le 06/06. Mardi 6 juin, 18h30 1

https://job.wiz.bi/kbyuv Coaching candidature

Rencontre avec des experts de l’emploi

Stand CV et lettre de motivation Bref, tout pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi, stage ou alternance ! Pour participer, l’inscription est gratuite et obligatoire : https://job.wiz.bi/kbyuv. Les places sont limitées alors ne perdez pas de temps ! Créer du lien, aider les jeunes dans leur recherche d’emploi et le développement de leur carrière, dynamiser le tissu économique local : telles sont les missions des caisses régionales du Crédit Agricole sur le territoire. https://www.youzful-by-ca.fr/evenements Cherbourg Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Manche

