Un souffle et des cordes Michel Edelin (flûtes) et Stéphane Kerecki (contrebasse) Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin, samedi 17 février 2024.

Un souffle et des cordes Michel Edelin (flûtes) et Stéphane Kerecki (contrebasse) Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 22:00:00

S’il n’a pas été le plus fréquemment représenté dans l’histoire du jazz, le duo flûte et contrebasse n’en fut pas moins marquant citons par exemple Jeremy Steig et Eddie Gomez ou Sam Rivers et Dave Holland jadis ou plus récemment, Nicole Mitchell et Joëlle Léandre. Quintet ou sextet sont des formules au sein desquels Stéphane KERECKI et Michel EDELIN partagent scènes de jazz et studios depuis plusieurs années. Ils se retrouveront cette fois dans cette formule du duo qui oppose la modestie du nombre au large panorama des possibles.

Le Quasar Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



