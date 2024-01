Exposition avicole Rue de Touraine Cherbourg-en-Cotentin, samedi 27 janvier 2024.

Exposition avicole Rue de Touraine Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 09:00:00

fin : 2024-01-28 18:00:00

Exposition avec concours et vente d’animaux de basse cour.

Présentation de plus de 400 pigeons, poules, canards, lapins, tourterelles de race française, étrangère et normande.

Championnat de France de la poule Cotentine, seule race de volaille originaire du Cotentin.

Rue de Touraine Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50130 Manche Normandie tcgplanque@gmail.com



L’événement Exposition avicole Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin