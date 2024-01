Causeries du dimanche au musée Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 21 janvier 2024.

Causeries du dimanche au musée Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:30:00

fin : 2024-01-21 17:45:00

Dans une ambiance détendue, autour d’un thé ou d’une café, nous parlerons ensemble de sujets qui concernent à la fois votre quotidien et la vie d’un musée et de ses collections.

Dans une ambiance détendue, autour d’un thé ou d’une café, nous parlerons ensemble de sujets qui concernent à la fois votre quotidien et la vie d’un musée et de ses collections.

.

Rue Vastel Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie musees@cherbourg.fr



L’événement Causeries du dimanche au musée Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin