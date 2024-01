Découverte des oiseaux des jardins Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable Cherbourg-en-Cotentin, samedi 20 janvier 2024.

Découverte des oiseaux des jardins Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 12:00:00

Vous avez envie de participer activement à l’étude des populations d’oiseaux mais vous ne vous sentez pas assez connaisseur pour identifier les oiseaux autour de vous ?

La Maison de l’éducation à l’Environnement organise un atelier de découverte des oiseaux des jardins. Nous vous proposons des supports d’identification, des lieux d’observation et des conseils pour reconnaitre et participer au grand comptage.

Vous avez envie de participer activement à l’étude des populations d’oiseaux mais vous ne vous sentez pas assez connaisseur pour identifier les oiseaux autour de vous ?

La Maison de l’éducation à l’Environnement organise un atelier de découverte des oiseaux des jardins. Nous vous proposons des supports d’identification, des lieux d’observation et des conseils pour reconnaitre et participer au grand comptage.

.

Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable 356 Rue des Algues

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie maison.littoral.50110@cherbourg.fr



L’événement Découverte des oiseaux des jardins Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin