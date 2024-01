Teranga – Expo-vente Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, vendredi 19 janvier 2024.

Teranga – Expo-vente Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 09:30:00

fin : 2024-01-19 23:30:00

L’association Teranga vous convie du 12 au 19 janvier au Bar de L’Autre Lieu pour son Expo-vente d’oeuvre du Cotentin. Cette vente est au profit du financement de la construction d’une salle de classe de primaire dans la périphérie de Kaolack. Concert de clôture et résultat des enchères avec Catherine Dargent et Damien Bravo le vendredi 19 janvier à partir de 19h30.

Cherbourg-Octeville 61 rue de l’abbaye

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie info@lautre-lieu.fr



