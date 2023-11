CHERBOURG-EN-COTENTIN/50 : Expo-nouvel atlas des oiseaux de Normandie CHERBOURG Cherbourg-en-Cotentin, 8 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

CHERBOURG-EN-COTENTIN/50 : Expo-nouvel atlas des oiseaux de Normandie Mercredi 8 novembre, 10h00, 14h00 CHERBOURG Gratuit.

La maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable présente l’exposition, proposée par le GONm suite à la publication de son « Nouvel atlas des oiseaux de Normandie ». 16 panneaux présentent les espèces par milieux et l’évolution de certaines d’entre elles dans l’espace normand.

Du 8 novembre 2023 au 21 décembre 2023, de 10h 00 à 12h00 et de 14h à 17h30, aux heures d’ouverture de l’établissement.

CHERBOURG 356 rue des algues Cherbourg-en-Cotentin 50110 Tourlaville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 22 22 16 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T18:00:00+01:00