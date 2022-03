Cherbourg aux 1001 facettes – visite commentée Cherbourg-en-Cotentin, 27 août 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

2022-08-27 15:00:00 – 2022-08-27

Cette visite évoquera deux mille ans d’histoire du site depuis l’occupation romaine des premiers siècles jusqu’à la ville moderne d’aujourd’hui. Nous évoquerons l’édification du château-fort sous les Normands, devenu plus tard une majestueuse citadelle, objet de toutes les convoitises, démantelée à la fin du XVIIe siècle. Nous parlerons aussi de la naissance d’un grand port militaire au XIXe possédant la plus grande rade artificielle du monde. Nous évoquerons également le XXe siècle et ses moments forts (l’épopée transatlantique, la libération de la ville, le tournage des Parapluies de Cherbourg…) sans oublier anecdotes et lieux secrets. Un petit parcours pour une longue histoire…

+33 2 33 93 52 02 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

dernière mise à jour : 2022-03-18 par OT Cotentin