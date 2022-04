Cherbourg au Moyen Age – visite familiale

Cherbourg au Moyen Age – visite familiale, 13 juillet 2022, . Cherbourg au Moyen Age – visite familiale

2022-07-13 – 2022-07-13 Opportune et Goburge sont deux lessivières revenant de faire leurs « buées », Suivez les dans les rues de Cherbourg ! De l’église Sainte-Trinité où elles vont à vêpres jusqu’à la cour du château où elles finiront par étendre leur linge. Elles vous… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville