Cet évènement est passé Marché de Chéray Chéray Saint-Georges-d’Oléron Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Georges-d'Oléron Marché de Chéray Chéray Saint-Georges-d’Oléron, 2 janvier 2023, Saint-Georges-d'Oléron. Saint-Georges-d’Oléron,Charente-Maritime Marché alimentaire, produits locaux..

2023-01-02 08:00:00 fin : 2023-04-08 13:00:00. .

Chéray Place du Marché

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Food market, local products. Mercado de alimentos, productos locales. Lebensmittelmarkt, lokale Produkte. Mise à jour le 2023-02-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Georges-d'Oléron Autres Lieu Chéray Adresse Chéray Place du Marché Ville Saint-Georges-d'Oléron Departement Charente-Maritime Lieu Ville Chéray Saint-Georges-d'Oléron

Chéray Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-d'oleron/