**Concet-hommage à Jacques Brel** Pour célébrer de façon magistrale Jacques Brel, le talentueux ténor Jean-Christophe Born redonne vie aux plus beaux succès du « grand Jacques » dans un récital vibrant et plein de magie. Il est accompagné par le pianiste Jean-Sébastien Bressy et par Jean-Francois Piccardi à l’accordéon. **Œuvres interprétées** _Quand on a que l’amour_ _Amsterdam_ _Les Flamandes_ _Les Bourgeois_ _La Valse à mille temps_ _La Chanson des vieux amants_ _Bruxelles_ _Mathilde_ _Vesoul_ _Au suivant_ _Ne me quitte pas_ _Madeleine_ _Les Vieux_ _J’arrive_ _Ces gens là_ _La Quête_ _Les Remparts de Varsovie_ **Distribution** Jean-Christophe Born, chanteur formé à l’Opéra Studio de Strasbourg Jean-Sébastien Bressy, pianiste, chanteur, compositeur Jeff Piccardi, accordéoniste

Entrée libre et gratuite

Concert-hommage à Jacques Brel

Jardin Damia 24 rue Robert et Sonia Delaunay 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



