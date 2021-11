Cheptel Aleïkoum : Les Princesses Châlons-en-Champagne, 18 décembre 2021, Châlons-en-Champagne.

Cheptel Aleïkoum : Les Princesses Rue du Cirque Cirque Historique Châlons-en-Champagne

2021-12-18 – 2021-12-18 Rue du Cirque Cirque Historique

Châlons-en-Champagne Marne

On l’a dit, les contes aident les enfants à s’accepter, à se rassurer et à dépasser les grandes peurs ; bref, ils nous accompagnent en profondeur pour affronter les bouches cannibales, passer les turbulences prépubères et nous aider à mieux devenir adultes.

Et après ? Que devient tout cela ?

Le Cheptel Aleïkoum vous invite dans son espace feutré comme une case d’initiation où se murmure des secrets et des peurs avouées, alimentés par la puissance des légendes, où le geste de cirque raconte dans l’intimité la douleur et la grâce comme autant de scarifications et d’affranchissements.

Qu’est-ce qu’une Princesse aujourd’hui ?

Beaucoup de choses ! Mais surtout une façon de parler de l’amour.

Création 2019 – durée 1h – à partir de 8 ans.

http://cheptelaleikoum.com/

