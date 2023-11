Hervé – Tournée LE CEDRE, 14 février 2024, CHENOVE.

Please Please, (L2-D-21-3107 / L3-D-21-3108) en accord avec Romance presente ce concert Capable de transformer une réalité banale en fiction poétique, Hervé est une personnalité à part dans le paysage musical. Sacré « Révélation masculine » aux Victoires de la Musique 2021 avec son premier album « Hyper » puis une tournée marathon de plus de 150 dates, Hervé explose à nouveau les formats avec un nouvel album magnétique et lumineux, à la fois intemporel et générationnel. Regarder en soi pour mieux appréhender le monde alentour. Douter pour mieux trouver la confiance, force de caractère, abnégation, danser, chanter,faire corps avec ses rêves. Pulsation électronique, hédonisme pop, héritage de la culture urbaine et populaire, Hervé dépasse l’attendu. Énergie toujours palpable en chaque note et un mantra ancré au plus profond : tout ira mieux demain. L’album sortira au printemps 2023 et sera défendu en tournée dès le mois d’avril. Réservation PMR : 03 81 54 20 47 Hervé

LE CEDRE CHENOVE 9 ESPLANADE DE LA REPUBLIQUE Côte-dOr

