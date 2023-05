GuiHome vous détend (Tournée) LE CEDRE, 3 novembre 2023, CHENOVE.

GuiHome vous détend (Tournée) LE CEDRE. Un spectacle à la date du 2023-11-03 à 20:00 (2023-05-12 au ). Tarif : 34.0 à 39.0 euros.

ANIM’15 PRODUCTIONS (54.0054) présente en accord avec COMME DES GOSSES et W COMEDY : ce spectacle. Le petit belge débarque (enfin) en France ! Après un an et demi de pandémie mondiale, des centaines de vidéos humoristiques sur le confinement et une tournée belge à guichets fermés, GuiHome vous détend débarque enfin chez ses voisins ! Dans son nouveau spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. A travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deux heures ! PMR : 03 83 19 15 15 Guihome, GUIHOME VOUS DÉTEND Guihome, GUIHOME VOUS DÉTEND

LE CEDRE CHENOVE 9 ESPLANADE DE LA REPUBLIQUE Côte-dOr

