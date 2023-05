Les petits explorateurs de Chenonceaux Rue Bretonneau, 3 juin 2023, Chenonceaux.

Les Petits Explorateurs de Chenonceaux

Jeu de piste à réaliser en autonomie pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Samedi 2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. EUR.

Rue Bretonneau

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Little Explorers of Chenonceaux

A treasure hunt to be done independently for children from 6 to 12 years old accompanied by an adult.

By the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Los pequeños exploradores de Chenonceaux

Una búsqueda del tesoro para niños de 6 a 12 años acompañados de un adulto.

Por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Die kleinen Entdecker von Chenonceaux

Selbstständig zu absolvierende Schnitzeljagd für Kinder von 6 bis 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Durch das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Mise à jour le 2023-04-27 par ADT 37