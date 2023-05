Tintamarre au jardin Rue Bretonneau, 3 juin 2023, Chenonceaux.

Tintamarre au jardin : animation pour les enfants de 2 à 6 ans et leurs familles, organisée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le parc Jean Castagnou à l’occasion des Rendez-Vous aux Jardins..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 11:30:00. EUR.

Rue Bretonneau

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Tintamarre in the garden : animation for children from 2 to 6 years old and their families, organized by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine in the Jean Castagnou park during the Rendez-Vous aux Jardins.

Tintamarre en el jardín: una manifestación para niños de 2 a 6 años y sus familias, organizada por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine en el parque Jean Castagnou con motivo de la Rendez-Vous aux Jardins.

Tintamarre au jardin: Animation für Kinder von 2 bis 6 Jahren und ihre Familien, organisiert vom Pays d’art et d’histoire Loire Touraine im Park Jean Castagnou anlässlich der Rendez-Vous aux Jardins (Rendez-Vous in den Gärten).

