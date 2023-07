CROISIÈRE BISTROT SUR LE BATEAU PROMENADE RESTAURANT L’HIRONDELLE – CHENILLÉ CHANGÉ Chenillé Changé Chenillé-Champteussé Catégories d’Évènement: Chenillé-Champteussé

Croisière bistrot à bord du bateau-promenade restaurant L'Hirondelle au départ de Chenillé-Changé.
Chenillé-Champteussé, Maine-et-Loire

2023-08-05 fin : 2023-08-05 14:15:00. EUR.

Chenillé Changé

Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Bistro cruise aboard the restaurant boat L'Hirondelle departing from Chenillé-Changé.
Crucero bistró a bordo del barco restaurante L'Hirondelle con salida de Chenillé-Changé.
Bistro-Kreuzfahrt an Bord des Restaurantschiffs « L'Hirondelle » ab Chenillé-Changé.
Mise à jour le 2023-06-12

