L’Ecolieu le domaine des alternatives fête Noël Chéniers, 16 décembre 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

L’Ecolieu le Domaine des Alternatives fête Noël avec de nombreuses animations à partir de 14h et de belles idée pour créer son cadeau à offrir..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



L’Ecolieu le Domaine des Alternatives celebrates Christmas with a wide range of activities from 2pm and great ideas for gift-giving.

L’Ecolieu le Domaine des Alternatives celebra la Navidad con una serie de actos a partir de las 14.00 horas, y algunas ideas estupendas para hacer regalos.

Das Ecolieu le Domaine des Alternatives feiert Weihnachten mit zahlreichen Animationen ab 14 Uhr und schönen Ideen, um ein Geschenk zu kreieren.

