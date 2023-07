Portes ouvertes de l’asinerie Chéniers, 23 juillet 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Portes ouvertes de l’Asinerie avec visite de l’asinerie à 10h, marché de producteurs en collaboration avec le bar associatif « Les heures creuses » de La Cellette de 11h à 13h.

Rens au 06 42 53 46 95.

2023-07-23

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Asinerie open house with tour of the asinerie at 10 a.m., farmers’ market in collaboration with the bar association « Les heures creuses » in La Cellette from 11 a.m. to 1 p.m.

Rens au 06 42 53 46 95

Jornada de puertas abiertas con visita de la asinerie a las 10 h, mercado agrícola en colaboración con el colegio de abogados « Les heures creuses » en La Cellette de 11 h a 13 h.

Información en el 06 42 53 46 95

Tag der offenen Tür der Asinerie mit Besichtigung der Asinerie um 10 Uhr, Bauernmarkt in Zusammenarbeit mit der Vereinsbar « Les heures creuses » in La Cellette von 11 bis 13 Uhr.

Auskunft unter 06 42 53 46 95

