Semaine d’immersion sur l’écolieu Chéniers, lundi 24 juin 2024.

Semaine d’immersion sur l’écolieu Chéniers Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-24

fin : 2024-06-30

Nous proposons une semaine d’immersion à ceux qui voudraient en savoir plus sur la création d’un écolieu, de l’ébauche du projet jusqu’à sa réalisation pas à pas.

Nous vous accueillons en demi pension au cœur de notre écolieu pour partager la vie de ses habitants et la vie en communauté. Chaque matin nous vous proposons de découvrir le savoir-faire ou la passion de l’un de ses habitants, de partager le repas du midi tous ensemble puis de profiter de l’après-midi pour visiter la région.

Nuitées en dortoir, petit-déjeuner et repas du midi compris.

nuitées en dortoir, le petit-déjeuner et le déjeuner plus l’accès aux différents espaces communs du lieu 350€

Tel 05 44 30 42 25

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine ledomainedesalternatives@gmail.com



