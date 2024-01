Formation en permaculture Chéniers, lundi 3 juin 2024.

Formation en permaculture Chéniers Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03

fin : 2024-06-09

Formation en permaculture et autonomie alimentaire

Nous vous proposons une formation longue (équivalent à un CCP accéléré) en 6 jours qui vous donnera un ensemble de clefs en Permaculture et Autonomie pour répondre aux enjeux actuels. Reprenant les thèmes de l’initiation en permaculture, cette formation d’une semaine permet d’évoquer plus en profondeur les grandes idées fondatrices de cette science.

Au programme : visite du lieu et explication du design en permaculture, gestion des ressources en eau, l’autonomie alimentaire et énergétique, les low-tech, la connaissance du sol, choisir son lieu, ateliers sur les projets individuels de chacun…

– Formation + Pension Complète avec logement en dortoir : 350€

– Formation + Pension complète avec logement en tente : 315€

– Formation + Repas : 250

Tel 05 44 30 42 25

Formation en permaculture et autonomie alimentaire

Nous vous proposons une formation longue (équivalent à un CCP accéléré) en 6 jours qui vous donnera un ensemble de clefs en Permaculture et Autonomie pour répondre aux enjeux actuels. Reprenant les thèmes de l’initiation en permaculture, cette formation d’une semaine permet d’évoquer plus en profondeur les grandes idées fondatrices de cette science.

Au programme : visite du lieu et explication du design en permaculture, gestion des ressources en eau, l’autonomie alimentaire et énergétique, les low-tech, la connaissance du sol, choisir son lieu, ateliers sur les projets individuels de chacun…

– Formation + Pension Complète avec logement en dortoir : 350€

– Formation + Pension complète avec logement en tente : 315€

– Formation + Repas : 250

Tel 05 44 30 42 25

.

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine ledomainedesalternatives@gmail.com



L’événement Formation en permaculture Chéniers a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Pays Dunois