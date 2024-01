Altermarché Chéniers, samedi 5 octobre 2024.

Altermarché Chéniers Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 14:00:00

fin : 2024-10-05 22:00:00

LE DOMAINE DES ALTERNATIVES – CHENIERS

L’Altermarché est un marché de producteurs et d’artisans locaux ainsi qu’une après-midi d’animations et ateliers sur le thème de la cuisine et de l’alimentation, des animations de jeux, notre bar associatif, notre partenaire friperie, un repas confectionné par nos soins suivi d’un spectacle ou un concert.

Pour + d’infos : 05 44 30 42 25

LE DOMAINE DES ALTERNATIVES – CHENIERS

L’Altermarché est un marché de producteurs et d’artisans locaux ainsi qu’une après-midi d’animations et ateliers sur le thème de la cuisine et de l’alimentation, des animations de jeux, notre bar associatif, notre partenaire friperie, un repas confectionné par nos soins suivi d’un spectacle ou un concert.

Pour + d’infos : 05 44 30 42 25

.

1, Chaumont

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



L’événement Altermarché Chéniers a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Pays Dunois