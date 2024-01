Le rendez-vous des familles Le domaine des alternatives Chéniers, mercredi 10 juillet 2024.

Le rendez-vous des familles Le domaine des alternatives Chéniers Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 14:30:00

fin : 2024-07-10 18:30:00

LE DOMAINE DES ALTERNATIVES

Un temps pour se rencontrer entre parents et partager autour de différents sujets en sirotant un verre ou encore profiter librement de la ludothèque en famille ou entre amis.

Vous pourrez aussi si vous le souhaitez faire participer votre enfant à l’animation à thème de l’après-midi ( 15€ par enfant). L’animation comprend : activité manuelle, un grand jeu, des déguisements et un maquillage

Pour + d’info : 05 44 30 42 25

Le domaine des alternatives 2 Chaumont

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



