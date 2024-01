Repas et soirée jeux de société Chéniers, vendredi 8 novembre 2024.

Repas et soirée jeux de société Chéniers Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-08 19:00:00

fin : 2024-11-08 00:00:00

Chaque mois nous vous proposons un repas (entrée/plat/dessert) avec des produits de saison et locaux (une partie des fruits et légumes proviennent du jardin du lieu) puis nous vous mettons à disposition une sélection de jeux de notre ludothèque et vous accompagnerons pour la mise en place et compréhension des règles.

Le menu sera transmis à l’avance sur notre lettre d’informations et sur la page FB : https://www.facebook.com/ecolieudda

Réservation obligatoire. Tarif 16€ adulte, 10€ enfant

05 44 30 42 25

Chaque mois nous vous proposons un repas (entrée/plat/dessert) avec des produits de saison et locaux (une partie des fruits et légumes proviennent du jardin du lieu) puis nous vous mettons à disposition une sélection de jeux de notre ludothèque et vous accompagnerons pour la mise en place et compréhension des règles.

Le menu sera transmis à l’avance sur notre lettre d’informations et sur la page FB : https://www.facebook.com/ecolieudda

Réservation obligatoire. Tarif 16€ adulte, 10€ enfant

05 44 30 42 25

EUR.

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine ledomainedesalternatives@gmail.com



L’événement Repas et soirée jeux de société Chéniers a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Pays Dunois