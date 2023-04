Fiertés Rurales – La Pride des Campagnes Chenevelles, Vienne (86), 29 juillet 2023, Chenevelles.

Fiertés Rurales – La Pride des Campagnes 29 et 30 juillet Chenevelles, Vienne (86) Entrée libre et camping gratuit

Fiertés Rurales

La Pride des Campagnes

Fiertés rurales, qu’est ce que c’est ?

Fiertés Rurales, c’est la Pride des campagnes. C’est une marche des fiertés en milieu rural, à Chenevelles, dans la Vienne. C’est un événement inclusif, ouvert à toutes et à tous. Toutes les personnes, LGBT+ ou non, jeune ou moins jeune, sont les bienvenues !

Nous sollicitons les entrepreneurs locaux pour l’organisation de l’évènement. Nous privilégions également des produits locaux pour la restauration et la boisson.

L’évènement est organisé par l’association chenevelloise Fiertés Rurales, en partenariat avec Stop Homophobie.

Pourquoi la Pride Rurale

Actuellement, les personnes LGBT+ migrent des petites villes et des campagnes vers les grandes villes, où l’environnement social est perçu comme plus inclusif. Or, les grandes villes ne conviennent pas à toutes les personnes LGBT+, certaines aspirent à un mode de vie rural.

L’évènement Fiertés Rurales vise ainsi à rendre les campagnes attractives pour les personnes LGBT+, en leur offrant un moment politique, un moment de visibilité et un moment festif à Chenevelles, village de 482 habitants de la Vienne.

L’organisation d’une marche des Fiertés en milieu rural poursuit plusieurs des objectifs visés dans le plan national d‘actions pour l’égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 de la Dilcrah

Sensibiliser à la haine et aux discriminations anti-LGBT+ en milieu rural

Promouvoir la visibilité des personnes LGBT+ en milieu rural

Créer un espace de rencontre pour les personnes LGBT+ en milieu rural

Rendre le milieu rural plus attractif pour les personnes LGBT+

Le Programme en 4 temps

Le moment politique (11h00 – 12h00)

L’édition 2023 commencera, comme en 2022, par une conférence débat « les jeunes LGBTQ+ à la campagne ». Des personnalités et des élus, viendront s’exprimer sur la place du village de Chenevelles sur ce thème.

Le défilé (15h – 18h)

Les tracteurs, charrettes et camions sont attendus pour un défilé dans la campagne. Musique, costumes, paillettes au milieu des champs et des bois : Chenevelles réinvente la marche des fiertés LGBT en mode rurale ! En 2023, l’évènement est organisé après les moissons, afin de permettre aux plus grands nombre d’agriculteurs de participer.

Le concours du plus beau tracteur

A l’arrivée du défilé, des personnalités locales siègeront dans le jury de Fiertés Rurales, qui se verra attribuer la difficile tâche de récompenser le plus beau tracteur du défilé. Inspiré des comices agricoles, ce prix vise à inciter les agriculteurs locaux à participer à l’évènement.

Le moment festif (18h30 – 2h00)

Un moment festif sera organisé de Chenevelles. Dix foodtrucks, deux scènes, vingt artistes et 2500 personnes sont attendus sur les terrains communaux de Chenevelles pour fêter l’inclusion en milieu rural.

Camping Gratuit & Foodtrucks à partir de 11h.

Plus d’information sur le site internet

Chenevelles, Vienne (86) Chenevelles Chenevelles 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@fiertes-rurales.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0586240063 »}] [{« link »: « http://www.fiertes-rurales.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T11:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T04:00:00+02:00

marche des fiertés pride